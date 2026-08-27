Retoman la estabilización del flotón de la Mata del Brossar tras los temporales de febrero

El servicio de Devesa-Albufera ha retomado los trabajos de estabilización del flotón que se desprendió de la Mata del Brossar después de que los temporales del mes de febrero provocaran un nuevo desplazamiento que no llegó a dificultar que el flujo de agua hacia la toma del sistema de riego del Tancat de l’Illa.

Las actuaciones, que cuentan con los informes favorables de los organismos competentes en la gestión del Parque Natural, comenzaron en marzo, pero tuvieron que paralizarse con el inicio del periodo de nidificación y se reanudaron en este mes de agosto, una vez finalizado dicho periodo.

El concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha destacado que “blindamos el flotón para frenar nuevos desplazamientos y proteger la Albufera. Actuamos sobre el problema, reforzamos los puntos más vulnerables y reducimos el riesgo de daños en canales e infraestructuras del lago. Prevenir, proteger y actuar: ese es el objetivo".

Una intervención completa

Ante el riesgo de que nuevos episodios meteorológicos excepcionales provoquen más daños, los técnicos del Servicio Devesa-Albufera han realizado una intervención integral para consolidar su posición y minimizar al mismo tiempo la afección sobre la propia mata.

Entre las medidas previstas figuran el dragado para favorecer el paso del agua hacia el motor del Tancat de l’Illa, la consolidación del margen de la mata a partir del dragado del rastro con retroexcavadora anfibia para favorecer el paso del agua depositando el material in situ, la instalación en todo el perímetro de 85 postes de 4 metros de altura y 16 cm de diámetro con una separación de 2 metros entre cada uno, la translocación de vegetación palustre y trabajos de dragado y depósito de sedimentos para reforzar los puntos de contacto con la orla perimetral.

“Aquí no hay improvisación ni parches. Los trabajos se planifican con criterios técnicos, se respetan los tiempos que exige la Albufera y, finalizado el periodo de nidificación, los hemos retomado inmediatamente. Planificamos, actuamos y resolvemos”, ha señalado Gosálbez.

El concejal ha subrayado que “la riada provocó un problema excepcional y exige una respuesta seria. 85 postes, trabajos de dragado, refuerzo de márgenes y recuperación de vegetación. Una intervención técnica con un objetivo muy concreto: que el flotón deje de desplazarse y deje de ser un riesgo para el lago”.

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La riada del 29 de octubre de 2024 provocó la rotura y el desenraizamiento de diversos fragmentos de la Mata del Brossar, el más grande fue este flotón que fue arrastrado por la corriente y cuyo comportamiento posterior ha obligado a realizar diferentes intervenciones para evitar daños sobre los canales, la gestión hídrica y otras infraestructuras del lago.