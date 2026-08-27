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Última hora del incendio en la Devesa del Saler: desalojan la playa del Saler
El incendio afecta a una zona próxima a viviendas que ya han sido desalojadas, mientras trabajan bomberos terrestres y medios aéreos para controlar las llamas
Un incendio declarado en la Devesa del Saler, en la zona de la Gola de Pujol, ha obligado a desalojar por prevención la torre 1 de la urbanización Aparwaks debido a la presencia de humo. Bomberos de València ha movilizado doce dotaciones de bomberos y al dispositivo se han sumado siete medios aéreos de la Generalitat, una autobomba. Los servicios de emergencia trabajan en estos momentos para controlar el fuego y evitar que avance hacia las zonas residenciales próximas.
Recomiendan a la ciudadanía de El Saler que mantenga cerradas las ventanas
El Ayuntamiento de València recomienda a la población de El Saler que mantenga las ventanas cerradas de sus viviendas, para evitar que entre el humo provocado por el incendio del incendio de El Saler.
Anna Mora
De momento, tranquilidad en El Saler: «Aquí estamos como si no pasara nada»
A apenas 50 metros de la zona de desalojos, en el núcleo urbano de El Saler se respira tranquilidad. "Aquí estamos como si no pasara nada", comenta un hombre que camina por la calle. Esta sensación de sosiego se rompe de forma drástica con un aviso por megafonía de las autoridades, que piden a los vecinos que cierren puertas y ventanas para evitar que el humo entre en sus viviendas.
Declaraciones de Juan Carlos Caballero, concejal de Emergencias del Ayuntamiento de València. "Confiamos que si el el viento no cambia podamos atajarlo".
"Hemos recibido el aviso sobre la una de la tarde en la zona sobre la Venta dels Bous. Desde esemomento se han activado los protocolos del 112 y han salido dotaciones el Saler y de València y los medios aéreos. El fuego está perimetrado en el flanco norte y sur y el viento, que iba hacia la playa, ha virado un poco y nos hace reforzar nuevamente el flanco norte".
"Se van a sumar tres medios aéreos más, con lo que habrá doce dotaciones".
El pueblo del Saler está modo confinamiento: "Estamos pidiendo al puebo del Saler que cierren puertas y ventanas porque el humo se acerca hacia esa zona y evitar que entre en sus viviendas".
Anna Mora
Los vecinos del Saler desalojados: “Es lo peor que podía pasar. Nos dicen que el fuego va hacia el bosque"
El fuego que ha obligado a desalojar un bloque de edificios en la Devesa del Saler y a cortar la CV-500 ha hecho saltar todas las alarmas entre los vecinos de la zona. No es la primera vez que sucede pero el fuego está muy cerca de los edificios y las condiciones meteorológicas parece que no son las mejores.
Alba Grimaldos
7 Medios aéreos movilizados en el incendio de la Devesa del Saler
Emergencias aumenta a 7 los medios aéreos que trabajan en la extinción de las llamas del incendio del Saler. Por el momento, se han movilizado 5 medios aéreos de la Generalitat y dos medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Anna Mora
Las autoridades ordenan la salida de los bañistas y establecimientos de El Saler
Poco a poco, los bañistas también están siendo desalojados, al igual que los restaurantes y chiringuitos, hasta llegar al antiguo polideportivo del Saler. Las autoridades piden que se mantenga la calma y que nadie se detenga, con el objetivo de que la operación de salida sea «lo más fluida posible».
Anna Mora
El desalojo por el incendio de El Saler vacía la playa: «Estamos tranquilos, pero nos queremos ir ya»
La alarma y la orden de desalojo por parte de las autoridades llegan hasta la zona más concurrida de la playa del Saler, donde poco a poco una multitud de personas recorre el camino hacia los aparcamientos para abandonar las inmediaciones. «Estamos tranquilos, pero nos queremos ir de aquí ya», declara una familia a la salida de la playa.
Mar Navarro
Aemet avisa que el cambio de viento puede contribuir al avance del fuego
El viento está girando de poniente a brisa del sureste en el incendio forestal de València, un cambio que puede modificar de forma repentina la dirección de avance de las llamas. Según la previsión, el giro será brusco y podría favorecer cambios en el comportamiento del fuego, además de desplazar el humo hacia el sur y el oeste del área metropolitana de València. Los servicios de emergencia mantienen así especial vigilancia ante la evolución del viento y su posible influencia en la propagación del incendio.
Anna Mora
Preocupación y incertidumbre entre los vecinos ante un fuego "difícil" de contener
«Es lo peor que podía pasar», declaran unos vecinos atónitos, con la mirada puesta en la columna de humo que se levanta ante ellos. El ambiente es de incertidumbre ante un incendio «difícil» de contener debido a los cambios repentinos del viento, según informan fuentes del Ayuntamiento.
«¿Está ya un poco más controlado?», pregunta un niño a una de las policías desplegadas en la zona. La agente responde con un gesto negativo y pide a familiares, establecimientos y medios de comunicación que desalojen las inmediaciones de la playa del Saler ante la evolución del incendio.
Anna Mora
Las edificaciones de la zona del Saler no correrían peligro
Los servicios de emergencia señalan que «el fuego está desviado hacia la zona de bosque», por lo que, en principio, las edificaciones de la zona del Saler no correrían peligro. Los efectivos trabajan ahora con medios aéreos y cañones antiincendios para tratar de controlar las llamas lo antes posible.
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