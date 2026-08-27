Última hora del incendio en la Devesa del Saler: desalojan la playa del Saler

Declaraciones de Juan Carlos Caballero, concejal de Emergencias del Ayuntamiento de València. "Confiamos que si el el viento no cambia podamos atajarlo".

"Hemos recibido el aviso sobre la una de la tarde en la zona sobre la Venta dels Bous. Desde esemomento se han activado los protocolos del 112 y han salido dotaciones el Saler y de València y los medios aéreos. El fuego está perimetrado en el flanco norte y sur y el viento, que iba hacia la playa, ha virado un poco y nos hace reforzar nuevamente el flanco norte".

"Se van a sumar tres medios aéreos más, con lo que habrá doce dotaciones".

El pueblo del Saler está modo confinamiento: "Estamos pidiendo al puebo del Saler que cierren puertas y ventanas porque el humo se acerca hacia esa zona y evitar que entre en sus viviendas".