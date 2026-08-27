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Última hora del incendio en la Devesa del Saler: desalojan la playa del Saler

El incendio afecta a una zona próxima a viviendas que ya han sido desalojadas, mientras trabajan bomberos terrestres y medios aéreos para controlar las llamas

El incendio en la Devesa del Saler obliga a desalojar una torre de pisos

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Redacción Levante-EMV

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Claudio Moreno

Carlos Jover

Anna Mora

Un incendio declarado en la Devesa del Saler, en la zona de la Gola de Pujol, ha obligado a desalojar por prevención la torre 1 de la urbanización Aparwaks debido a la presencia de humo. Bomberos de València ha movilizado doce dotaciones de bomberos y al dispositivo se han sumado siete medios aéreos de la Generalitat, una autobomba. Los servicios de emergencia trabajan en estos momentos para controlar el fuego y evitar que avance hacia las zonas residenciales próximas.

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