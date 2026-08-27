València Innovation Capital y UNICC unen fuerzas para potenciar el talento digital con sesiones sobre IA y computación cuántica

El Centro Internacional de Cálculo de las Naciones Unidas (UNICC) y València Innovation Capital han puesto en marcha una nueva colaboración para reforzar el intercambio de conocimiento y el desarrollo de capacidades digitales dentro del ecosistema de innovación de València. La iniciativa consistirá en una serie de sesiones formativas breves centradas en algunos de los principales ámbitos que están impulsando la transformación digital, como la inteligencia artificial (IA), los datos, la ciberseguridad y la computación cuántica.

Las sesiones, que se celebrarán en La Farinera como parte del ecosistema de València Innovation Capital, ofrecerán un espacio de diálogo e intercambio de conocimiento entre especialistas de UNICC y los diferentes agentes de la comunidad innovadora valenciana, entre ellos startups, personas emprendedoras, aceleradoras, estudiantes y profesionales de la tecnología.

En este sentido, Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, ha destacado que “esta colaboración con UNICC refuerza la posición de València como un espacio abierto al conocimiento, al talento y a la innovación”. “Desde València Innovation Capital queremos conectar la experiencia y el conocimiento de instituciones internacionales con nuestro ecosistema local, acercando tecnologías clave como la inteligencia artificial, los datos, la ciberseguridad o la computación cuántica a nuestras startups, empresas, estudiantes y profesionales”, ha añadido.

A través de la conexión entre la experiencia global de UNICC y el talento y la innovación locales, esta iniciativa busca reforzar las capacidades digitales, compartir experiencias prácticas y fomentar la colaboración en el conjunto del ecosistema tecnológico de la ciudad.

La primera sesión tras el verano se celebrará el próximo 10 de septiembre y estará centrada en ‘Inteligencia Artificial: IA para el Bien y prevención de sesgos’. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en https://shorturl.at/hKNxM .

Durante la sesión, UNICC presentará algunos ejemplos de soluciones basadas en inteligencia artificial, diseñadas y desarrolladas desde sus instalaciones de Quart de Poblet, para apoyar al sistema de Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales en todo el mundo. Entre otros casos, se abordará cómo la IA se está aplicando para mejorar el acceso a los servicios de salud, apoyar a poblaciones vulnerables, reforzar la preparación ante emergencias y mejorar la eficacia de las operaciones humanitarias.

Las personas participantes también podrán conocer los principios de una inteligencia artificial responsable, incluyendo aspectos como la gobernanza, la privacidad, la seguridad, la supervisión humana y la explicabilidad, elementos fundamentales para desarrollar soluciones de IA fiables, éticas y escalables.

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UNICC en València

UNICC forma parte de la Base de Apoyo de las Naciones Unidas en València desde sus primeros años. Actualmente, su oficina en València es el principal centro de trabajo de UNICC y su mayor sede en términos de personal, lo que refleja el papel estratégico de la ciudad en el desarrollo y la prestación de soluciones y servicios digitales para el sistema de Naciones Unidas.