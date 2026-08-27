València se suma a la concentración en apoyo a Ceuta el próximo 2 de septiembre

El ayuntamiento de València ha decidido sumarse a la iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y apoyada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que consiste en la celebración de una serie de concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España el próximo miércoles 2 de septiembre, coincidiendo esta fecha con el Día de Ceuta. La cita está convocada a las 20:00 horas como"muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma y a sus ciudadanos" tras los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio.

La convocatoria ha sido promocionada por la alcaldesa, Maria José catalá mediante la red social X, (antiguamente llamada Twitter), donde ha citado a los valencianos a las 20.00 horas ante las puertas de los consistorios, con el objetivo de trasladar "un mensaje de unidad, cercanía y apoyo desde el conjunto del municipalismo español". La alcaldesa ha indicado que esta acción es "para decir alto y claro que Ceuta no está sola".

Así, el Ayuntamiento de València se suma a la concentración, que se realizará el miércoles 2 de septiembre a las 20:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de València. El llamamiento quiere mostrar la solidaridad de los 8.132 ayuntamientos españoles con los ciudadanos ceutíes.

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Además, en señal de solidaridad con la población ceutí, los soportes municipales de publicidad exterior de la ciudad también van a mostrar un mensaje de apoyo de València a Ceuta.