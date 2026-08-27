Los vecinos de Pinedo, pendientes del fuego del Saler: “Si no lo controlan rápido vamos a ser los siguientes”

Preocupación entre los vecinos de Pinedo ante la evolución del incendio forestal declarado este miércoles en la zona de la Gola de Pujol, en el corazón del Parc Natural de l'Albufera. Un cambio en la dirección del viento ha empujado las llamas hacia el núcleo urbano del Saler, lo que ha obligado a las autoridades a ordenar la evacuación del municipio. Ahora, los vecinos de Pinedo mantienen la vista pegada en el cielo ante el temor a ser los próximos en ser desalojados.

“De momento parece que estamos seguros aquí, pero el aire sopla en dirección al pueblo y como no lo controlen rápido vamos a ser los siguientes”, teme Nati, vecina de la pedanía. La mujer permanece pegada al móvil para consultar la última hora del incendio y para comunicarse con allegados que residen en el Saler.

“Acabo de hablar con una amiga y me ha dicho que han desalojado la gasolinera y el camping. Están ampliando el perímetro y me da a mí que, conforme está soplando el viento, es cuestión de minutos que nos digan que nos vayamos”.

J.M. López

Descontrolado "en cuestión de minutos"

En la frontera entre el Saler y Pinedo se concentra una familia cubana que se ha visto obligada a dejar su casa, en pleno centro del Saler. “Ha pasado un coche de la policía y han empezado a decir por el megáfono que nos teníamos que ir. Hemos subido a un bus y hemos bajado aquí [en Pinedo] porque no sabíamos qué hacer”, lamenta Bernardo, el único de su familia que ha recibido el Es-Alert.

Por su parte, Nico, un vecino de Natzaret que estaba almorzando a pocos metros del lugar donde se ha originado el fuego, cuenta que la situación se ha descontrolado “en cuestion de minutos”. “Hemos visto una columna de humo y de repente ha cambiado el aire y el fuego ya estaba cruzando la carretera”, afirma el testigo, que atribuye el incendio a la falta de mantenimiento. “Esto se sabía que iba a pasar. Está todo abandonado y como no hacen nada, ahora estamos así”, denuncia.