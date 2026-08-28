Aemet advierte de "momentos críticos" este mediodía en el incendio del Saler

"El momento crítico del incendio del Saler será este mediodía", advierte la Aemet. La noche ha transcurrido según lo previsto en el incendio forestal de El Saler, con viento de poniente que ha dejado rachas de entre 20 y 30 km/h durante buena parte de la madrugada. En las últimas tres horas, sin embargo, ha perdido intensidad y se ha situado por debajo de los 20 km/h, ofreciendo unas condiciones algo más favorables para los trabajos de extinción.

La última previsión de Aemet apunta a que durante la mañana continuará el viento de poniente débil, con rachas de entre 10 y 20 km/h. La situación cambiará a partir del mediodía, cuando el viento girará a componente sur y podría alcanzar rachas de unos 20 km/h.

Según AEMET, este será el momento más crítico del día para la evolución del incendio. Aunque el viento será menos intenso que el registrado ayer, tendrá una componente más marcada de sur y será algo más seco, por lo que las condiciones seguirán siendo desfavorables en una zona especialmente vulnerable.

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La meteorología recuerda además que el entorno continúa en una situación de elevado riesgo de incendio, debido al calor prolongado y a la ausencia de lluvias prácticamente generalizada desde mediados de mayo.