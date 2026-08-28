Catalá, a los pirómanos: "Vamos a ir a por ellos"
La alcaldesa proclama que "no puede ser que haya sensación de impunidad" ante los incendios intencionados
La aparición de evidencias, cada vez mayores, de que el incendio del Saler no responde a causas naturales empieza a generar reacciones entre las autoridades. A pesar de haber hecho una evaluación a primera hora de la mañana, la alcaldesa María José Catalá ha vuelto a comparecer para confirmar lo que es ya más que una sensación: la intencionalidad.
Así, ha anunciado que "vamos a comenzar a volcarle a la Delegación de Gobierno las informaciones que desde ayer los vecinos del Saler nos fueron comentando, que pueden ser relevantes y que apuntan a un incendio que pueda haberse provocado de forma intencionada o, al menos, por causas no naturales. La Policía Local está ahora mismo también trabajando con esto, y con la alcaldesa pedánea, en informaciones que consideramos pueden ser relevantes".
"Ya dije que buscaríamos todos los porqués. Estábamos preocupados y llegaremos hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades. Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad cuando pasa algo tan triste y tan duro como lo que está pasando en el parque natural de la Devesa. Buscaremos a los responsables e iremos a por ellos".
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