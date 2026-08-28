Catalá, a los pirómanos: "Vamos a ir a por ellos"

La aparición de evidencias, cada vez mayores, de que el incendio del Saler no responde a causas naturales empieza a generar reacciones entre las autoridades. A pesar de haber hecho una evaluación a primera hora de la mañana, la alcaldesa María José Catalá ha vuelto a comparecer para confirmar lo que es ya más que una sensación: la intencionalidad.

Así, ha anunciado que "vamos a comenzar a volcarle a la Delegación de Gobierno las informaciones que desde ayer los vecinos del Saler nos fueron comentando, que pueden ser relevantes y que apuntan a un incendio que pueda haberse provocado de forma intencionada o, al menos, por causas no naturales. La Policía Local está ahora mismo también trabajando con esto, y con la alcaldesa pedánea, en informaciones que consideramos pueden ser relevantes".

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"Ya dije que buscaríamos todos los porqués. Estábamos preocupados y llegaremos hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades. Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad cuando pasa algo tan triste y tan duro como lo que está pasando en el parque natural de la Devesa. Buscaremos a los responsables e iremos a por ellos".