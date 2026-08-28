Los cañones del Saler se activaron a las 13.01, pero el incendio quedó a 500 metros

Los cañones del sistema Sideinfo instalado en el Saler se activaron a las 13.01 horas durante el incendio declarado ayer en el entorno del parque natural. El sistema, compuesto actualmente por 11 cañones, permaneció operativo hasta las 13.56 horas, cuando se comprobó que el fuego se alejaba de la zona protegida tras un cambio en la dirección del viento.

Ferran Dalmau-Rovira, ingeniero forestal y director de Medi XXI GSA, la consultora de ingeniería ambiental responsable del proyecto Sideinfo y titular, junto a su equipo, de la patente del sistema, explica que fueron los Bomberos de València quienes activaron el sistema tan solo un minuto después de recibir la llamada de Emergencias.

El sistema Sideinfo no está concebido para funcionar necesariamente de forma automática. Técnicamente existe esa posibilidad, pero en un espacio natural como el Saler supondría asumir un riesgo elevado de falsos positivos, por ejemplo por barbacoas ilegales en azoteas o en la playa, relativamente frecuentes.

Normalmente hay bomberos monitorizando de forma constante el parque y el sistema contempla tanto activaciones preventivas como operativas, en función de la evolución de la emergencia. En el incendio de ayer los cañones comenzaron a funcionar prácticamente de inmediato, pero la evolución del fuego y, especialmente, el viento hicieron que las llamas se quedaran a unos 500 metros de los cañones.

Foco del incendio / Levante-EMV

Así, el ingeniero forestal precisa que el sistema está diseñado sobre todo como herramienta de defensa frente al fuego, no como un mecanismo destinado a apagar por sí solo un incendio de grandes dimensiones. Como se comprobó ayer, su eficacia depende de que el frente del incendio entre en su zona de cobertura y de que las condiciones meteorológicas permitan utilizar esa defensa. En todo caso, los cañones permiten proporcionar cobertura de agua para proteger puntos estratégicos y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Uno de esos puntos críticos es la carretera que conecta la rotonda de la CV-500 con el Sidi Saler, considerada la principal vía de evacuación de la zona al atravesar la masa forestal.

Dalmau-Rovira destaca que, en un incendio hay tres estrategias posibles: verificar y listo –evacuar rápidamente al mayor número de personas y abandonar la zona–, preparar y listo –refrescar, echar espuma y alejarse por el riesgo inminente– y, en una, situación ideal: preparar y defender. En este incendio, la respuesta inicial con seis dotaciones de Bomberos de València y tres medios aéreos de la Generalitat estuvo condicionada por la concentración de población en el entorno. En un escenario con tanto residente y turista la gran prioridad es salvaguardar la seguridad de la gente, diferente a lo que sería un incendio en un gran monte despoblado.

Asimismo, más allá de la respuesta inmediata, el técnico inserta el riesgo al que se enfrenta la Devesa del Saler en un problema más amplio relacionado con la gestión de los espacios naturales protegidos. A su juicio, décadas de políticas de conservación basadas fundamentalmente en la actuación frente a cualquier incendio, incluso motivado por el rayo, ha evitado que el propio fuego actúe como desbrozadora natural. La estabulación de herbívoros abonaría además el terreno para que la biomasa se descontrole y actúe como acelerante en la gran joya medioambiental de València. Y la presión humana con torres residenciales, campings, playas y restaurantes tampoco ayudaría.

Momento de activación del sistema / Levante-EMV

En todo caso, resulta complejo controlar un fuego cuando corre tan rápido empujado por el viento, normalmente procedente desde el sur, llevando la cabeza a la playa, donde casi todos los incendios en la Devesa del Saler terminan muriendo. El caso de ayer estaba controlado hasta que el viento giró y llevó las llamadas en dirección al pueblo del Saler, obligando a su evacuación.

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Las torres quedaron fuera de juego y algunos vecinos ya hablan de sumar el mismo equipamiento en el entorno de la pedanía, pero el sistema Sideinfo, que nace de un plan de protección del parque acordado por unanimidad en 2017, comenzó a instalarse en la Gola de Pujol junto a las torres residenciales de la Devesa del Saler porque es la zona más vulnerable del Parque Natural de l’Albufera. En todo caso, tal como ha confirmado la alcaldesa María José Catalá, la intención es ampliar el sistema con otros 40 cañones.