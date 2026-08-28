La ola de calor disparó el uso de las fuentes de agua fría: ocho mil litros en un día

Los episodios de ola de calor han propiciado el consumo masivo de agua en las fuentes destinadas a rellenar botellas, las conocidas como Pusdar, que están repartidas por la ciudad de forma permanente. Así, por ejemplo, la sufrida el 23 de julio se saldó con un consumo de 7711 litros entre las diez fuentes más concurridas, lo que supone una media de casi 800 litros en un día de media.

Este es no de los datos facilitados por Emivasa durante una comparecencia en la que también ha cuantificado el consumo en estos establecimientos singulares. Por ejemplo, que en lo que se lleva de año se han suministrado 1.206 metros cúbicos de agua.

Las fuentes Pusdar no son una fuente pública al uso. Se trata de unos postes que sirven para rellenar envases, con un orificio diseñado para embocar botellas, termos o cantimploras y el producto que se suministra es agua refrigerada, después de que el agua de la conducción general potable pase por un tratamiento en el interior de la fuente.

Otro de los datos facilitados es el crecimiento en el interanual: un 40 por ciento respecto al mismo periodo -entre junio y agosto- respecto al año pasado. Lo que, además de prestar el servicio ciudadano , sirve para reducir el uso de envases de plástico, al abogarse por la reutilización.

El aumento se debe, además, a la multiplicación cada vez mayor del número de fuentes, que empezaron a instalarse en las anteriores legislaturas, sabiendo que el proyecto era hacer crecer el parque de puntos. En la actualidad son 78 las repartidas por la ciudad.

San Segundo, durante la visita a Emivasa / Emivasa

Reducción de plásticos

Los datos del primer semestre supone "evitar la entrada en el mercado de 2,4 millones de botellas de plástico y 380 toneladas de Co2" ha asegurado la concejala y presidenta de Emivasa, María José Ferrer San Segundo.

"En solo tres meses hemos evitado la producción de 1.032.000 botellas de medio litro que, si las pusiéramos en fila, crearían una línea de más de 227 kilómetros, el equivalente a cubrir por completo la distancia por carretera entre Valencia y la ciudad de Alicante" ha dicho la concejala.

Entre las 10 Pusdar más activas destacan la del Cauce del Jardín del Turia donde se han suministrado 24 metros cúbicos en todo el verano; la ubicada en las inmediaciones del la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) con 18, las dos fuente Pusdar de La Marina de Valencia (18 y 15) o las de Viveros o la Plaza de la Reina.

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