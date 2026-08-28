El inicio del incendio de la Devesa-El Saler habría tenido lugar a 1 km del parque de bomberos, según captaron unas imágenes de satélite

El Satélite Sentinel-2 forma parte de la red Copernicus de la Unión Europea, y se dedica a tomar imágenes de la tierra en distintos momentos, uno de los cuales habría coincidido con el inicio del incendio de La Devesa-El Saler que se arrasó el parque natural valenciano ayer. Estas imágenes sitúan el punto de ignición del incendio de la Devesa del Saler junto a la Mallada del Garrofer, a menos de 1 kilómetros en línea recta del parque de bomberos de la Devesa de El Saler.

El incendio, que se ha llevado de momento 37 hectáreas del pulmón de València tuvo una acción rápida por parte de los bomberos, pese a que no contaran con un equipo específico de bomberos forestales en esa ubicación, siendo la gran mayoría de la plantilla expertos en la actuación de zonas urbanas.

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Imágen que indica el perimetro del fuego y la superfície / VOST Comunidad Valenciana

Sentinel-2

El satélite Sentinel-2 se enmarca en un programa europeo de conservación y vigilancia medioambiental, y forma parte de la comisión europea desde 2017. Según la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas inglesas), el satélite proporciona sobre todo información útil para las prácticas agrícolas y forestales, y para gestionar la seguridad alimentaria. Sin embargo, a las 12:50 captó la humareda que el significaba principio del desastre medioambiental.