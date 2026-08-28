"Tras una noche complicada, no podemos hablar de estabilización"

Ha sido una noche "muy complicada" en las labores de extinción del incendio declarado ayer a las 13 horas en la Gola de Pujol, que calcinó 31 hectáreas y obligó a evacuar la pedanía del Saler, una torre residencial y varios campings. Y el fuego sigue activo, no se puede hablar de estabilización ni de control a esta hora.

Así lo ha reconocido Enrique Chisbert, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de València, en declaracoines en el Puesto de Mando Avanzado, que se ha reunido a las 9 de este viernes por la mañana para evaluar la situación de la primera hora del día.

"Durante la jornada de hoy tenemos una estimación de dos cambios de viento al menos, de componente oeste que va a pasar a componente este", ha detallado. Es decir, que eso es lo que se espera en cuanto a las condiciones meteorológicas de este viernes, después de una noche "muy complicada".

A pesar de que, desde la Delegación del Gobierno aseguraban esta misma mañana que el perímetro del incendio que ha hecho saltar todas las alarmas en el corazón del parque natural "apenas ha avanzado", lo cierto es que la noche, ha detallado el jefe de Bomberos, "ha sido muy complicada, con muchos saltos en la zona de la cabeza del incendio, con mucho paveseo, con muchos puntos calientes".

"El incendio fue un incendio muy rápido que deja zonas también parcialmente quemadas con mucha posibilidad de reinicios a lo largo de las jornadas en la parte posterior del incendio", ha añadido. Según los últimos datos facilitados anoche por el conseller Valderrama, el fuego habría arrasado ya 31,8 hectáreas de alto valor ecológico.

Pendientes del cambio de viento

Por eso, el operativo se mantiene. "A lo largo de hoy tomaremos una decisión, pero más bien hacia la tarde-noche, en función de la efectividad de las tareas de los efectivos terrestres y aéreos durante la mañana y las primeras horas de la tarde", ha detallado Chisbert a preguntas de los periodistas.

Los efectivos de extinción siguen pendientes del cambio de vientos. "Hay un cambio de viento de componente oeste a componente este. Las dos nos facilitan la propagación del incendio en la cabeza, que es lo que vamos a querer evitar que pase", ha dicho.

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Y ha insistido en que el fuego sigue activo. "Lo tenemos, digamos bastante cogido, pero no podemos hablar de estabilización ni de control todavía", ha zanjado.