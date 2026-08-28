La oposición municipal ya pide explicaciones a Catalá sobre la gestión del incendio

La oposición municipal ha pedido explicaciones sobre todo lo relacionado con el incendio del Saler en el momento casi exacto de cumplirse 24 horas desde que saltó la alarma. Con apenas unos minutos de diferencia entre uno y otro, tanto Compromís como el PSOE ya han pedido explicaciones a María José Catalá -y de retruque, a la Generalitat- por la gestión del incendio y la prevención del mismo.

Así, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que "la magnitud de lo que ha pasado deja muchas preguntas abiertas que no pueden ni deben quedar sin respuesta. Cuando se apague el fuego, alguien tendrá que dar la cara y explicar cómo ha podido pasar esto".

Cuestiona la concejala que "un incendio que en las primeras horas se encontraba controlado acabara escapándose de control por un cambio de viento que, según las previsiones meteorológicas disponibles, ya estaba anunciado. Queremos saber si se hizo una correcta valoración, si la Generalitat y el Ayuntamiento dotaron de suficientes medios, por qué fue necesaria la UME desde el primer momento. Tenemos muchas preguntas y muchas dudas sobre la gestión"

Compromís per València ha anunciado que planteará formalmente al Ayuntamiento y a la Generalitat las cuestiones que considera "imprescindibles" para clarificar la actuación de ayer: "qué protocolo de emergencia se activó y en qué momento; si la dotación desplegada inicialmente disponía de medios especializados en extinción forestal adecuados a un espacio natural como la Devesa del Saler; y qué medidas concretas se habían adoptado —o no— para prevenir un episodio de estas características a la vista de la serie de incendios de los últimos dos años", además de reprochar que "Catalá haya elegido para la gestión de l'Albufera y la Devesa a los concejales más negacionistas" en alusión a Vox.

La coalición recordó que la Devesa llevaba "años con el marcador encendido: desde 2023 se han producido hasta 17 conatos e incendios en una serie que ya fue objeto de investigación judicial por presunta intencionalidad". Un historial que, a criterio de Compromís, "debería haber comportado un refuerzo claro y sostenido de la vigilancia preventiva y de los medios de extinción en la zona".

Para el PSPV, consecuencia de "negligencias"

La concejala del PSPV, Elisa Valía, habla de "negligencias" que "han agravado el riesgo de incendio" y también anuncia "una batería de preguntas para esclarecer las condiciones en las que se produjo".

"María José Catalá tiene el Parque Natural completamente abandonado, además de haber entregado la gestión del parque a los negacionistas de Vox desde el primer momento" ha asegurado la edil, que acusa al gobierno municipal de "abandono y falta de gestión" de la Devesa.

Elisa Valía ya se hace muchas preguntas. "La consternación por el incendio del Saler da paso ahora a muchas preguntas. Si había alerta amarilla y condiciones adversas y de riesgo para el Parque Natural, ¿cuáles fueron las medidas preventivas que tomó la alcaldesa para proteger el parque? Pero no solamente en el día de ayer, sino también mucho antes. ¿En qué estado se encontraban los cortafuegos? Son fundamentales para gestionar la extinción y también para garantizar la accesibilidad. ¿Pudieron pasar los efectivos de extinción sin problemas? ¿En qué estado se encontraba la vegetación que sirve de combustible en caso de incendio?”, ha planteado.

Poda sí... o poda no

Catalá y Valía hablan idiomas diferentes: la alcaldesa aseguró a primera hora de la mañana que habían sido importantes las labores de poda de los meses anteriores. Y la concejala socialista asegura que "la poda controlada luce por su ausencia en el Parque Natural desde que María José Catalá es alcaldesa. La alcaldesa tiene que explicar por qué el Parque Natural tiene esa falta de poda negligente y por qué los cortafuegos no estaban ayer en perfectas condiciones para poder extinguir el fuego rápidamente”. Y también ha puesto el foco en "dejar la gestión del parque en manos de Vox, los negacionistas climáticos".

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Así mismo, y tras ponderar Catalá la existencia de cañones de agua, le ha recordado que "es un proyecto del Gobierno anterior y también veremos en qué medidas se han utilizado para proteger el Parque Natural en esta ocasión”.