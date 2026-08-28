Catalá: "Los cañones han funcionado. El incendio es grave, pero podía haber sido demoledor"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha comparecido tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para lanzar dos mensajes fundamentales: que el incendio del Saler es "muy grave, pero podía haber sido demoledor", y que "los protocolos contra incendios han funcionado y han sido fundamentales para que, siendo tan grave, no lo haya sido más", incidiendo en la instalación de los once cañones de agua permanentes "inaugurados esta legislatura y que forman parte de un proyecto de cuarenta previstos" que han "refrescado su zona de influencia en los días de máximo calor", así como "el trabajo de poda que se ha hecho en esos meses".

Catalá ha tildado el incendio de "grave, tremendamente grave, pero hubiera podido ser demoledor" y ante la pregunta de si funcionó correctamente el protocolo ha asegurado que sí. "Por supuesto.

En cuanto se apaguen los rescoldos del incendio llegará el debate. ¿Ha funcionado el protocolo para incendios del Saler? "Por supuesto. El Saler es un terreno muy conocido para los bomberos en València, conocen mejor que nadie esta zona y este incendio hubiera podido ser más demoledor. Cualquier daño a esta joya ecológica es grave, pero que el protocolo haya funcionado ha minimizado lo que podría haber sido mucho peor".

Ahora mismo, la superficie quemada está cuantificada en "37 hectáreas".

Dos rebrotes

También ha informado que "esta noche ha habido dos rebrotes que se han sofocado de forma muy diligente, y todavía nos preocupa lo que pase por la mañana, sobre todo si cambia el viento. Estaremos toda la mañana vigilantes y asegurando, garantizando la zona, reforzando la zona que más nos preocupa, que es la zona que de alguna manera está más pegada a lo que es el pueblo del Saler".

Sobre la extinción final del incendio reconoció que "no podemos decir que hemos ganado el pulso al fuego, pero sí que le estamos ganando esta batalla progresivamente. Con toda la prudencia del mundo y con todos los mecanismos de protección y de prevención activados, esperamos efectivamente que la mañana sea una mañana positiva y estamos muy pendientes. A pertir de esas horas más críticas entre las 12 y las 5, si son favorables, esperamos darles un mensaje a ellos y a toda la ciudadanía algo más optimista".

Acceso para recoger medicamentos

Sobre los desalojados del Saler ha informado que "durante la mañana podrán acceder las personas que tengan que acceder a por medicamentos, cuestiones muy puntuales a su vivienda, siempre y cuando vayan acompañadas por los equipos de seguridad, que estén establecidos con los cortes de todas las carreteras, pero efectivamente pasarán la mañana en el centro de recepción que hemos establecido en La Fonteta".

Noticias relacionadas

Visita a los desplazados en el pabellón de la Fonteta / Ayto Vlc

Diez medios aéreos

"Por nuestra parte vamos a seguir trabajando, colaborando con la Guardia Civil. Los bomberos dirigen la parte técnica de la emergencia, y he de agradecer por supuesto especialmente al Consorcio Provincial de Valencia, que desde primera de la mañana tiene cuatro aviones, cuatro medios aéreos movilizados, el helicóptero de la UME, el helicóptero de la Generalitat, y luego los cuatro medios aéreos que se van a ir incorporando, y especialmente un agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Valencia, el Consorcio Provincial de Alicante y el Consorcio Provincial de Castellón, que también se unen a esos medios movilizados aéreos durante la mañana". En total, de todas las administraciones, habrá "diez medios aéreos, que se van a ir haciendo los turnos oportunos, de forma que la zona quede asegurada".