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El Seprona ubica el origen del incendio del Saler e investiga si fue provocado

Hace apenas dos años la Devesa ya sufrió una oleada de hasta once incendios presuntamente provocados. El ayuntamiento dice que llegará "hasta el último rincón" para averiguar la causa

El incendio en la Devesa del Saler obliga a desalojar una torre de pisos

El incendio en la Devesa del Saler obliga a desalojar una torre de pisos

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Claudio Moreno

Claudio Moreno

València

El Seprona ya ha localizado el origen del incendio del Saler, junto a la antigua Venta de Bous –ya derribada–, y está investigando si el incendio que apunta a ser el más cruento de la historia del Parque Natural de l’Albufera fue provocado o fortuito. La alcaldesa de València, María José Catalá, dijo ayer "el ayuntamiento llegará hasta el último rincón para saber la causa del incendio" y actuar en consecuencia, es decir, recurrir a la Justicia si ha sido intencionado o tomar las medidas de protección adecuadas en caso de fuego fortuito.

En la Devesa del Saler llevaban más de dos años respirando aire limpio, pero el fuego de ayer ha vuelto a disparar los miedos. A finales de 2023 y principios de 2024 se sucedieron más de una decena de conatos y grandes incendios dispersos en varios puntos del parque natural. Los fuegos se desataban en zonas sin testigos y muchas veces en días ventosos, de modo que los vecinos empezaron a especular con la posibilidad de que uno o varios pirómanos estuvieran quemando el bosque. El cabreo vecinal fue in crescendo y se centró en un único sospechoso, un abogado residente en la zona, a quien el Seprona atribuyó hasta once incendios pero que finalmente fue condenado por un solo conato.

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