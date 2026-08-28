La superficie quemada por el incendio del Saler se amplía a 37 hectáreas

La superficie calcinada por el incendio del Saler, declarado este jueves, ha aumentado tras los últimos cálculos realizados durante la noche, aunque no mucho. Si los últimos datos eran de algo más de 31 hectáreas afectadas, la actualización de esta mañana indica que el área quemada ya alcanza las 37 hectáreas.

Lo ha detallado desde el Puesto de Mando Avanzado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que ha cifrado en 5,42 kilómetros el perímetro del incendio a esta hora.

Valderrama ha comenzado agradeciendo “el trabajo intenso que se ha realizado esta noche por todos los servicios que intervienen en la emergencia”. En la zona del fuego trabajan los bomberos del Ayuntamiento de Valencia así como medios de los consorcios provinciales, las unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y la Unidad Militar de Emergencias. Durante la madrugada se incorporó el consorcio provincial Alicante y a lo largo de esta mañana se va a incorporar el consorcio de Castellón.

José Manuel López

37 hectáreas quemadas

En cuanto al terreno calcinado, aunque “siempre provisionalmente”, ha dicho el conseller, asciende a 37 hectáreas. El perímetro, por su parte, es de 5,42 kilómetros. “Conforme vaya avanzando el incendio o la estabilización, podremos dar otros datos al respecto”, ha dicho. En cuanto a las labores de extinción durante la noche, esta ha sido “complicada, con cambios de viento, que ha producido algún salto de alguna pavesa”, ha reconocido.

El conseller también ha actualizado los efectivos que trabajan en la zona. Desde las 8 de la mañana están actuando 10 medios aéreos que van a mantenerse durante toda la mañana haciendo tareas de extinción del incendio forestal. Además, hay más de 40 medios terrestres trabajando en la zona y más de 270 efectivos. Se ha organizado asimismo un dispositivo de Guardia Civil, Policía y policías locales que están controlando el corte de carreteras y la seguridad.

Zona quemada en El Saler / José Manuel López

En la pedanía del Saler, los campings siguen evacuados, y van a seguir estándolo hasta que no se dé por estabilizado el incendio. Respecto a las personas desalojadas en la Fonteta, ha detallado Valderrama, se dio de cenar a 160 personas, en concreto, 83 mujeres y 78 hombres. “Siguen ahí hospedados hasta que haya una situación favorable que favorezca el regreso a sus domicilios”, ha dicho.

"Las viviendas siguen aseguradas"

Y sobre las viviendas, ha querido “transmitir ese mensaje de tranquilidad a la ciudadanía”. “Las viviendas siguen aseguradas, no ha habido ningún problema con el paveseo ni con el incendio, así que hay que dejar trabajar a los servicios de emergencias como están haciendo y esperar su evolución”, ha afirmado.

También la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha dado más datos sobre las prioridades del dispositivo. “Como dijimos ayer, las condiciones meteorológicas iban a condicionar la evolución del incendio y es muy importante esta mañana el trabajo que están haciendo los medios aéreos”, ha detallado. Desde el Gobierno de España, ha añadido, se está colaborando con medios aéreos que vienen del Ministerio de Transición Ecológica y también medios aéreos de la Unidad Militar de Emergencias.

“Estas horas de la mañana son muy importantes para avanzar en esas labores, para que podamos estar mejor preparados a la hora de ese cambio de vientos que está previsto hacia el mediodía, que siempre suelen ser las horas críticas”, ha dicho Bernabé.

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La delegada del Gobierno ha agradecido “a toda la ciudadanía su comportamiento ejemplar, su capacidad para continuar siguiendo todas las indicaciones de los servicios de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.