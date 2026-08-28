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Última hora del incendio en el Saler: el fuego ya ha quemado 37 hectáreas y se mantienen desalojado el pueblo del Saler

El incendio afecta al municipio del Saler, que ya ha sido evacuado, mientras trabajan bomberos terrestres, medios aéreos y la UME para controlar las llamas

El fuego calcina 31 hectáreas de la Devesa del Saler

El fuego calcina 31 hectáreas de la Devesa del Saler

José Manuel López

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Claudio Moreno

Carlos Jover

Anna Mora

Un incendio declarado ayer en la Devesa del Saler, en la zona de la Gola de Pujol, ha obligado a desalojar el pueblo de El Saler y los campings de la zona. Por el momento, y a falta de la actualización de los trabajos de extinción, las llamas ya han calcinado más de 32 hectáreas de paraje de alto valor ecológico en el que ya es el mayor incendio registrado en el parque natural. Un centenar de personas han pasado la noche en la Fonteta tras su evacuación de urgencia por la cercanía de las llamas al núcleo de El Saler.

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