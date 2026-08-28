Última hora del incendio en el Saler: el fuego ya ha quemado 37 hectáreas y se mantienen desalojado el pueblo del Saler

Catalá anuncia que la evacuación del Saler continúa

La alcaldesa de València ha comunicado que, tras la reunión celebrada esta mañana del CECOPI, la evacuación del municipio del Saler se mantiene.

Catalá también ha informado que en La Fonteta se han atendido a más de un centenar de personas desalojadas y que la noche ha sido larga para los medios de extinción que siguen trabajando por controlar el incendio en El Saler.