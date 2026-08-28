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Última hora del incendio en el Saler: el fuego ya ha quemado 37 hectáreas y se mantienen desalojado el pueblo del Saler
El incendio afecta al municipio del Saler, que ya ha sido evacuado, mientras trabajan bomberos terrestres, medios aéreos y la UME para controlar las llamas
Un incendio declarado ayer en la Devesa del Saler, en la zona de la Gola de Pujol, ha obligado a desalojar el pueblo de El Saler y los campings de la zona. Por el momento, y a falta de la actualización de los trabajos de extinción, las llamas ya han calcinado más de 32 hectáreas de paraje de alto valor ecológico en el que ya es el mayor incendio registrado en el parque natural. Un centenar de personas han pasado la noche en la Fonteta tras su evacuación de urgencia por la cercanía de las llamas al núcleo de El Saler.
J.M. López
El incendio ya ha calcinado 37 hectáreas de la Devesa del Saler
Claudio Moreno
El Seprona ubica el origen del incendio del Saler e investiga si fue provocado
El Seprona ya ha localizado el origen del incendio del Saler, junto a la antigua Venta de Bous –ya derribada–, y está investigando si el incendio que apunta a ser el más cruento de la historia del Parque Natural de l’Albufera fue provocado o fortuito. La alcaldesa de València, María José Catalá, dijo ayer "el ayuntamiento llegará hasta el último rincón para saber la causa del incendio" y actuar en consecuencia, es decir, recurrir a la Justicia si ha sido intencionado o tomar las medidas de protección adecuadas en caso de fuego fortuito.
El Presidente de la Generalitat informa que continúan pendientes de la evolución del incendio
Pérez Llorca, Presidente de la Generalitat Valenciana, asegura que continúa pendiente de la evolución del incendio que está afectando a la Devesa de el Saler. Durante esta noche se ha contenido el perímetro afectado por el incendio y asegura que el incendio "no ha avanzado durante la noche".
Marta Rojo
La superficie quemada por el incendio del Saler se amplía a 37 hectáreas
La superficie calcinada por el incendio del Saler, declarado este jueves, ha aumentado tras los últimos cálculos realizados durante la noche, aunque no mucho. Si los últimos datos eran de algo más de 31 hectáreas afectadas, la actualización de esta mañana indica que el área quemada ya alcanza las 37 hectáreas.
Moisés Domínguez
Catalá: "El protocolo ha funcionado. El incendio es grave, pero podía haber sido demoledor"
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha comparecido tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para lanzar dos mensajes fundamentales: que el incendio del Saler es "muy grave, pero podía haber sido demoledor", y que "los protocolos contra incendios han funcionado y han sido fundamentales para que, siendo tan grave, no lo haya sido más", incidiendo en la instalación de los once cañones de agua permanentes "inaugurados esta legislatura y que forman parte de un proyecto de cuarenta previstos" que han "refrescado su zona de influencia en los días de máximo calor", así como "el trabajo de poda que se ha hecho en esos meses".
Pilar Bernabé: Los equipos han trabajado toda la noche y ahora mismo hay diez medios aéreos sobre el incendio
El dispositivo de extinción moviliza a más de 30 unidades en el incendio de El Saler
- 1 unidad helitransportada de Generalitat Valenciana.
- 11 brigadas forestales y 4 dotaciones de Bomberos de València.
- 10 medios aéreos de la Generalitat y el MITECO.
- 7 dotaciones de Bomberos de València.
- Efectivos de la UME.
Carlos Jover
Catalá anuncia que la evacuación del Saler continúa
La alcaldesa de València ha comunicado que, tras la reunión celebrada esta mañana del CECOPI, la evacuación del municipio del Saler se mantiene.
Catalá también ha informado que en La Fonteta se han atendido a más de un centenar de personas desalojadas y que la noche ha sido larga para los medios de extinción que siguen trabajando por controlar el incendio en El Saler.
Carlos Jover
Aemet advierte de "momentos críticos" este mediodía en el incendio del Saler
"El momento crítico del incendio del Saler será este mediodía", advierte la Aemet. La noche ha transcurrido según lo previsto en el incendio forestal de El Saler, con viento de poniente que ha dejado rachas de entre 20 y 30 km/h durante buena parte de la madrugada. En las últimas tres horas, sin embargo, ha perdido intensidad y se ha situado por debajo de los 20 km/h, ofreciendo unas condiciones algo más favorables para los trabajos de extinción.
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