Varios vecinos de El Saler esperan para volver a sus casas: "Hemos dormido en el coche"

Desde que se declaró el incendio, ayer a mediodía, a los vecinos de El Saler y sus visitantes les ha cambiado la vida. Primero, se desalojaron los bañistas que pasaban el día en la playa de la Garrofera, punto en el que se inició el fuego, y posteriormente los vecinos de la pedanía fueron trasladados a València para evitar daños mayores debido al rápido avance de las llamas provocado por el cambio de viento. Pese a la orden de desalojo, han sido varias las personas que han decidido no marcharse de la zona y dormir dentro del coche, la gran mayoría de ellos con el vehículo aparcado en la gasolinera que se encuentra a las afueras del pueblo.

Es el caso de, por ejemplo, Ana y Danay, dos vecinos que vivien en El Saler y que se han visto gravemente afectados por el incendio. "Estábamos durmiendo en el coche y ahora por la mañana hemos venido a ver si nos dejaban entrar", admiten ambos. Casi sin información sobre la situación, sin mucho que cargar tras la rápida huída y acompañados por sus animales, esperan pacientemente a que los miembros de la Policía Local de València que custodian la entrada les permitan volver a pasar a su hogar de residencia.

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Un acceso progresivo

Conforme iba pasando la mañana, han sido varias las personas que han podido acceder a sus domicilios acompañados por un equipo de guardias perteneciente a las fuerzas policiales, que vigilaban que cogiesen lo necesario y volvieran a salir. Mascotas y medicación necesaria eran los requisitos básicos para poder optar a entrar nuevamente a las casas y edificios que forman la pedanía y que se vaciaron de forma repentina cuando el incendio comenzó a acercarse al casco urbano de la pedanía.