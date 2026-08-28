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Incendio El Saler

Varios vecinos de El Saler esperan para volver a sus casas: "Hemos dormido en el coche"

Los residentes en la pedanía esperan volver a sus hogares a lo largo del día y ya esperan a la entrada del municipio que la policía les deje pasar

Última hora del incendio del Saler hoy

Vecinos de El Saler pasan su primera noche fuera de casa

Vecinos de El Saler pasan su primera noche fuera de casa / J.M. López

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Mar Navarro

Kevin Contreras

Desde que se declaró el incendio, ayer a mediodía, a los vecinos de El Saler y sus visitantes les ha cambiado la vida. Primero, se desalojaron los bañistas que pasaban el día en la playa de la Garrofera, punto en el que se inició el fuego, y posteriormente los vecinos de la pedanía fueron trasladados a València para evitar daños mayores debido al rápido avance de las llamas provocado por el cambio de viento. Pese a la orden de desalojo, han sido varias las personas que han decidido no marcharse de la zona y dormir dentro del coche, la gran mayoría de ellos con el vehículo aparcado en la gasolinera que se encuentra a las afueras del pueblo.

Es el caso de, por ejemplo, Ana y Danay, dos vecinos que vivien en El Saler y que se han visto gravemente afectados por el incendio. "Estábamos durmiendo en el coche y ahora por la mañana hemos venido a ver si nos dejaban entrar", admiten ambos. Casi sin información sobre la situación, sin mucho que cargar tras la rápida huída y acompañados por sus animales, esperan pacientemente a que los miembros de la Policía Local de València que custodian la entrada les permitan volver a pasar a su hogar de residencia.

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Un acceso progresivo

Conforme iba pasando la mañana, han sido varias las personas que han podido acceder a sus domicilios acompañados por un equipo de guardias perteneciente a las fuerzas policiales, que vigilaban que cogiesen lo necesario y volvieran a salir. Mascotas y medicación necesaria eran los requisitos básicos para poder optar a entrar nuevamente a las casas y edificios que forman la pedanía y que se vaciaron de forma repentina cuando el incendio comenzó a acercarse al casco urbano de la pedanía.

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