La asociación de vecinos del Saler pide responsabilidades tras el incendio: "No podemos pensar que todo se hizo bien y nada ha fallado"

Con la vuelta a casa tras el incendio que ha calcinado 37 hectáreas del parque natural de la Devesa del Saler, llega el malestar y las preguntas. ¿Cómo un fuego que durante la mañana parecía estar controlado pudo convertirse, pocas horas después, en una amenaza que llegó a acercarse peligrosamente al núcleo urbano? Esta es una de las cuestiones que plantea la asociación de vecinos del Saler en un comunicado remitido este sábado.

Según apuntan los vecinos, el cambio en la dirección del viento registrado alrededor del mediodía habría sido uno de los factores determinantes en la evolución del incendio. Un cambio que, recuerdan, estaba contemplado en las previsiones de Aemet. Ante esta circunstancia, se preguntan: "¿Qué pasó realmente? ¿Por qué no se tomaron las decisiones pertinentes?".

Tras la emergencia, son numerosas las voces que cuestionan la coordinación del dispositivo y la estrategia seguida durante las labores de extinción. Así lo explica la asociación, que asegura que es el tema más comentado en las calles de la pedanía de València. Además, exigen que se esclarzcan las decisiones tomadas durante el incendio y se determine si hubo fallos en la planificación o en la coordinación de los medios desplegados. "No solo han puesto en peligro la vida de los bomberos implicados en la extinción, sino que por poco no provocan una desgracia mucho mayor", denuncian. "No podemos, después de ver lo que ha pasado, pensar que todo se hizo bien y nada ha fallado", sostienen.

Una estrategia específica para La Devesa

La asociación pone además el foco en las características particulares de La Devesa, un espacio forestal que, a su juicio, requiere medidas específicas tanto en materia de prevención como en las estrategias de extinción.

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Además, recuerdan los más de 17 incendios que se registraron en el año 2024, "la mayoría provocados", que ya movilizaron a los vecinos para reclamar que se trabajara en medidas de prevención y la estrategias específicas de extinción, "y ahora, dos años después, nos pasa esto". Por ese motivo solicitan responsbilidades políticas y un plan de acción efectivo "para que no vuelva a pasar".