Catalá da por controlado el incendio del Saler y anuncia un plan de reforestación

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha dado por controlado este sábado el incendio declarado en El Saler después de dos días de intenso trabajo por parte de los equipos de extinción. La edil ha precisado que el fuego todavía no puede considerarse extinguido y ha anunciado que los trabajos de refresco y vigilancia continuarán durante los próximos días.

"Ya podemos decir que el incendio está controlado, y no extinguido", ha señalado Catalá tras la reunión de valoración técnica celebrada a las 20:00 horas de este sábado. Según ha explicado, durante toda la jornada han trabajado efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de València, del Consorcio Provincial, brigadas forestales, bomberos forestales, Protección Civil y Policía Local, entre otros cuerpos. La alcaldesa ha destacado la labor de los Bomberos de València, que asumieron la dirección técnica desde el primer momento, así como de los bomberos de los consorcios provinciales de València, Castellón y Alicante, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional.

Un plan de reforestación para La Devesa

Catalá ha anunciado que el consistorio prepara un "plan de reforestación serio" para la recuperación de la zona afectada por el fuego. La alcaldesa ha cifrado entre 36 y 37 las hectáreas afectadas por el incendio dentro de un espacio de unas 900 hectáreas, un incendio que ha calificado como "gran drama medioambiental" y ha defendido la necesidad de recuperar la masa forestal afectada. Además ha anunciado que se seguirán implementando medidas destinadas a prevenir incendios y proteger este enclave natural.

Se mantienen las restricciones de movilidad

Mientras continúan las labores de extinción, las restricciones de movilidad en el entorno de El Saler se mantienen. Tal como ha explicado, la Policía Local de València y la Guardia Civil han reforzado su presencia en la zona para mantener una vigilancia extraordinaria. Este domingo se mantienen cortadas la CV-500 y la CV-401, así como las playas y restaurantes de la pedanía.

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Investigación "ágil y certera"

María José Catalá ha reclamado una investigación "ágil y certera" sobre las causas que originaron en fuego: "Queremos saber qué ha pasado, queremos saber si es un pirómano, si es un incendio provocado, cómo ha sido". La alcaldesa ha recordado además los antecedentes de incendios registrados en la zona y ha reclamado que, si finalmente se determina que el fuego fue provocado, se actúe con contundencia: "La impunidad sobre un pirómano ha de acabarse ya", ha manifestado.