Los drones toman el control en el incendio del Saler

Como si de un Rodrigo de Triana contemporáneo se tratara, la vigilancia del incendio del Saler se hace a partir de este sábado desde lo alto: la azotea del edificio que ha servido como particular atalaya, la que permitió mostrar las primeras imágenes del siniestro, es desde donde se opera la siguiente fase: la monitorización del espacio siniestrado para detectar y atacar cualquier punto de rebrote. Porque el fuego siempre se resiste a abandonar su cometido y la posibilidad de que reaparezca se mantendrá hasta que se de por completamente extinguido.

El cabo Víctor López, de Bomberos de València, es el piloto del dron que recorre la mancha gris en la que se ha convertido una parte demasiado grande del parque natural. "El dron es importante, pero es lo que es: una cámara con una pantalla. Su trabajo es básico, pero también el ojo humano, que tiene la visión periférica, es básicopara detectar cualquier cosa. Estamos pendientes de lo que vemos desde arriba y lo que llega desde el parque" asegura mientras señala el edificio del destacamento del Saler, ubicado muy cerca de donde se produjo el incendio.

Aparato con dos tipos de 'ojos'

La unidad de drones está "en estado de vigilancia para vigilar los rebrotes, enviando las brigadas a sofocarlas informando de la ubicación. El aparato tiene las dos ópticas: la imagen como cualquier tenevisión y la de infrarrojos que marca la temperatura de cada punto". Abajo, pequeños puntos amarillos identifican a los compañeros, que recorren la zona quemada con las mangueras, ora refrescando, ora atacando puntos con humo.

El aparato no triupulado empezó a trabajar cuando ya no había riesgo de colisión con otros vehículos áereos. "Lo hemos puesto en marcha una vez se han retirado las unidades aéreas. Nos dan permiso para poder volar, identificamos los puntos a los que no ha llegado al hidroavión o no han poidido llegar los medios terrestres: pavesas, pequeños saltos. El dron, sobre todo por la noche tienen mucha más facilidad para detectar y rematar y perimetrar el incendio, que es el paso antes de darlos por extinguido". Ahí están obligados a permanecer, a plena solana, hasta que se levanten todas las señales de alarma.