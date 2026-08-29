Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Saler hoyEsmorzar XeracoFallecida CulleraImágenes incendioCañones El SalerVuelta a casaPensión jubilación
instagramlinkedin

El incendio sigue estabilizado tras una noche sin grandes rebrotes en la Devesa del Saler

Las labores de extinción se centran en la vigilancia, el control de focos y el enfriamiento de la zona calcinada

Un bombero trabaja en la extinción del incendio de la Devesa

Un bombero trabaja en la extinción del incendio de la Devesa / JM López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

C.Moreno

València

El incendio forestal de la Devesa-El Saler sigue estabilizado y los trabajos durante la noche han sido favorables ya que no se ha producido rebrotes importantes y el perímetro se mantiene consolidado.

Durante toda la noche han permanecido trabajando dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de València, reforzadas con unidades Bomberos Forestales de la Generalitat, y brigadas de refuerzo de incendios forestales y un coordinador forestal del Consorcio de bomberos de Valencia.

Con el apoyo de la unidad de drones de bomberos Valencia, los efectivos terrestres ha podido localizar y actuar sobre los rebrotes que se han producido en el interior del perimetro para su control y enfriamiento.

De cara a la jornada de hoy, se ha establecido un refuerzo extraordinario de los efectivos de bomberos de Valencia con un sargento, un cabo y 8 bomberos.

Noticias relacionadas

Los trabajos durante la mañana van a seguir centrados en la vigilancia del perímetro, la localización y extinción de posibles rebrotes y el enfriamiento de la zona afectada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents