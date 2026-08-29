El incendio sigue estabilizado tras una noche sin grandes rebrotes en la Devesa del Saler
Las labores de extinción se centran en la vigilancia, el control de focos y el enfriamiento de la zona calcinada
C.Moreno
El incendio forestal de la Devesa-El Saler sigue estabilizado y los trabajos durante la noche han sido favorables ya que no se ha producido rebrotes importantes y el perímetro se mantiene consolidado.
Durante toda la noche han permanecido trabajando dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de València, reforzadas con unidades Bomberos Forestales de la Generalitat, y brigadas de refuerzo de incendios forestales y un coordinador forestal del Consorcio de bomberos de Valencia.
Con el apoyo de la unidad de drones de bomberos Valencia, los efectivos terrestres ha podido localizar y actuar sobre los rebrotes que se han producido en el interior del perimetro para su control y enfriamiento.
De cara a la jornada de hoy, se ha establecido un refuerzo extraordinario de los efectivos de bomberos de Valencia con un sargento, un cabo y 8 bomberos.
Los trabajos durante la mañana van a seguir centrados en la vigilancia del perímetro, la localización y extinción de posibles rebrotes y el enfriamiento de la zona afectada.
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