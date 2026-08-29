¿Qué porcentaje del Parque Natural de la Devesa se ha quemado en el incendio del Saler?

A falta de las últimas mediciones y que no haya más rebrotes, la cifra oficial facilitada sobre la superficie afectada por el incendio del Saler ha estado oscilando entre las 36 y las 37 hectáreas, lo que lo coloca dentro de uno de los grandes desastres ecológicos del Parque Natural, y a lo que ahora espera muchos años de trabajo de regeneración. Que se sumarán a las zonas quemadas en los últimos años, en tamaños sensiblemente menores, y que siguen siendo visibles tanto a pie de parque como en vistas aéreas.

¿Cuanto supone de destrucción del total del Parque Natural? En mayo de 2023 fue aprobado el Plan de Ordenación Forestal de la Devesa en el que, además de recoger una propuesta de gestión para la siguiente década, establecía la ficha técnica oficial del parque. De acuerdo con la misma, la Devesa tiene una superficie de 732’8 hectáreas, de las que 371’54 son de pinar, 267’34 de vegetación herbácea y 93’92 están ocupadas por infraestructuras, caminos y viales. Con una población de más de 108.000 árboles.

Si se descarta las zonas de paso y servidumbre, que no supone una pérdida de valor forestal específica, se llegaría a la conclusión de que el incendio ha afectado a entre el 5,5 y el 5,7 por ciento del Parque Natural. En el peor de los casos, contando los viales, estaríamos hablando de una pérdida del 5 por ciento del total del parque.

Es una cantidad que, en cualquiera de los casos, hay que considerar importante y grave, a pesar de que, en términos absolutos y relativos, se preste a todo tipo de interpretaciones.

Así se ve desde Google Maps uno de los incendios de los últimos años, frente al Racó de l'Olla / Maps

Un incendio muy voraz

Por ejemplo, en términos de porcentaje, es un poco menos de la mitad de masa forestal perdida en la Sierra de Espadán con el reciente y terrible incendio de la Vall d'Uixó (que llegó al 12 por ciento), pero con una mucha voracidad, puesto que la destrucción en el Saler ha sido en 24 horas, mientras que el incendio en la provincia de Castelló no hubo forma de extinguirlo hasta pasados diez días. Contando con que las dificultades orográficas en este último caso eran mayores que a pie de playa, así como su propia extensión.

En términos absolutos, las cifras del incendio de València pueden parecer cosa menor: 36 hectáreas quemadas son nada respecto a, por ejemplo, las 9.568 quemadas en la Sierra de Espadán. Pero la gravedad en el caso del Saler es, precisamente, las pequeñas dimensiones del Parque, la cercanía con la ciudad y su absoluta peculiaridad, al tratarse de un bosque rodeado por el mar y el lago.

Décadas para regenerarse

Ahora faltará el desglose de esta afectación. Dicho de otra forma, cuántas de esas hectáreas son de arbolado, que precisará de años, décadas para su completa regeneración, mucho más que las zonas quemadas de vegetación baja y que, mientras tanto, quedarán como una cicatriz en las tomas aéreas del parque, donde se aprecia la silueta de los fuegos de los últimos años, de menor entidad hasta que ha llegado éste.

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En cualquiera de los casos, el incendio está a la altura de destrucción del de 1986, el más grave hasta el momento, y cuyas medidas fueron oscilando en aquel tiempo entre los 30, 35 y las 40 hectáreas, algo que también ha sucedido en esta ocasión, al empezar con una cifra de 48, rebajarse a 31 y, hasta su control, seguir oscilando entre las 36 y las 37 hectáreas. Metro arriba o abajo, estamos ante una incuestionable tragedia ecológica.