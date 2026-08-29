Máxima vigilancia policial en el Saler: València blinda la Devesa tras el incendio provocado

La Policía Local de València ha incrementado este sábado la vigilancia en la Devesa de El Saler tras el incendio, ya estabilizado, declarado el pasado jueves. Los agentes vigilan la masa forestal tras confirmar la investigación que el fuego no se produjo por causas naturales, por lo que se trabaja en la vigilencia y constante supervisión de la zona, que también está blindada por agentes de la Guardia Civil.

"Desde el Ayuntamiento de València no queremos que esto quede impune, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y, por ello, lo que ha hecho la Policía Local de Valencia es reforzar la vigilancia en la zona porque tenemos que controlar el perímetro. Esa vigilancia la hemos reforzado para que haya mayor control y mayor vigilancia en el entorno de la Devesa", ha explicado el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero.

"Hemos ampliado los equipos de vigilancia con más patrullas de Policía Local que este sábado vigilan toda la Devesa para mantener la seguridad en todo momento mientras, a su vez, se llevan a cabo las labores de extinción. Esa es la prioridad para los agentes, supervisar y mantener la vigilancia", ha añadido el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, que ha destacado, además, que "este dispositivo se mantendrá a lo largo de las próximas jornadas para seguir protegiendo el Parque Natural".

En lo relativo a la investigación, tal como indicó ayer la alcaldesa María José Catalá, la Policía Local aportará a las autoridades las informaciones que los vecinos y vecinas del pueblo de El Saler han ido aportando en los últimos días y que se consideran relevantes de cara a las pesquisas sobre el incencio, que continúan abiertas y que ya apuntan claramente a que puede haberse provocado de forma intencionada o al menos no por causas naturales.

Sobre la evolución del fuego, Caballero ha explicado que el incendio declarado en la Devesa del Saler permanece estabilizado y sin rebrotes de importancia tras una noche de trabajo intenso por parte de los Bomberos de València, el Consorcio Provincial y las brigadas forestales de la Generalitat. El concejal de Bomberos ha añadido que durante la noche los efectivos se han centrado en localizar y sofocar los puntos calientes, con el apoyo de una unidad especializada de drones equipada con cámaras térmicas. Durante la mañana, los trabajos han continuado con el objetivo de refrescar la zona y garantizar que el terreno permanezca controlado durante las horas centrales del día, cuando aumentan las temperaturas y pueden producirse cambios en el viento.

El edil ha señalado que el perímetro se encuentra "perfectamente acotado" y ha pedido a la ciudadanía que mantenga las restricciones de acceso a la zona. En concreto, sigue cerrado el tramo de la CV-500 entre El Saler y la rotonda de El Palmar durante todo el fin de semana.

Agentes de la Guardia Civil controlan los accesos de la Devesa. / Germán Caballero

Evolución positiva

Por su parte, el oficial de Bomberos de València Miguel Ángel Gómez ha destacado que la evolución es «positiva» y que la intensidad de los trabajos ha ido disminuyendo. Los principales esfuerzos se han concentrado en la zona sur y norte del incendio, mientras que los bomberos continúan actuando sobre los puntos que todavía presentan humo.

Gómez ha destacado la importancia de los drones, especialmente durante la noche, para localizar con precisión los focos y guiar a los equipos terrestres. Actualmente permanecen sobre el terreno seis autobombas municipales, cinco brigadas forestales y dos unidades de bomberos forestales del Consorcio, además de un coordinador forestal.

Los responsables municipales se muestran optimistas y esperan que, si la evolución continúa siendo favorable, el incendio pueda ser declarado controlado a lo largo de la jornada.