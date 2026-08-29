"Se fueron los hidroaviones. Quizá pensamos que se había acabado, y llegaron las llamas a lo bestia"

Los vecinos de la Torre 1 fueron los que vivieron más en primera persona los estragos del incendio del Saler. No es la primera vez que ven las llamas bien cerca: árboles quemados, recuerdo de otras ocasiones, tienen incluso al lado de las viviendas. Nunca habían visto algo tan violento porque, de hecho, los fuegos más importantes previos habían sido varios kilómetros más al sur, al otro lado de la Gola de Pujol. En esta ocasión reconocen que vivieron con mucho temor. "Lo abandonas todo: tu casa, tu vida. Y no sabes, cuando vuelves, si tendrás lo que tenías. Lo vives con temor y con ansiedad".

"Recogimos cuatro cosas..."

Pepa de la Torre ejerce casi la portavocía de la finca y relata cómo les dio tiempo "aunque nos desalojaron en seguida" a confirmar que el incendio tuvo dos fases. "Estábamos en la playa, vimos el fuego y nos volvimos a casa corriendo. Lo que vimos es que los hidroaviones y los helicópteros se fueron. Pensamos que imaginaban que estaba controlado. Y al rato es cuando volvió a arder, pero en este caso ya fue 'en plan bestia'. Es cuando se fue en dirección al pueblo". Ahí es cuando las cosas se pusieron serias de verdad y se obligó a desalojar. "Recogimos cuatro cosas y nos marchamos". Con el miedo en el cuerpo.

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La vista desde arriba es paradisíaca, única, cuando no hay fuego. Ahora, los vecinos tendrán que convivir durante décadas con un paisaje mucho menos amable. "Es un paisaje increíble, único, con unas puestas de sol increíbles, con naturaleza preciosa. No te lo puedes ni imaginar. Vives en el paraíso. Cuando a veces voy por ahí pienso que lo que tengo es imposible de igualar". Pero ahora... "quien lo haya hecho, que piense que no está destruyendo un trozo de naturaleza, sino un planeta. Esto va a traer muchas consecuencias".