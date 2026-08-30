Nueve años de trabas dejan al pueblo del Saler sin la barrera de cañones prevista

Vaya por delante: el sistema Sideinfo de cañones fue diseñado para refrescar la Devesa, prevenir posibles incendios y facilitar las tareas de evacuación, no tanto para la extinción. Pero el fuego que el jueves calcinó 37 hectáreas ha desatado en paralelo algunos debates sobre responsabilidades políticas, el mantenimiento del parque, el avance descontrolado de las llamas, la provisión de medios para extinguirlas y los sistemas de control habilitados en el paraje para evitar catástrofes como las de los últimos tres años con incendios que, en su mayoría, habrían sido provocados.

En medio de toda esa conversación se han situado los cañones. Tal como contó Levante-EMV, el sistema Sideinfo fue activado por los bomberos de València a las 13.01, inmediatamente después de la llamada de Emergencias. Los cañones permanecieron operativos hasta las 13.56 horas, cuando se comprobó que el fuego se alejaba de la zona protegida tras un cambio en la dirección del viento, que provoca que el flanco izquierdo pase a ser cabeza de incendio y tire al norte.

Ferran Dalmau-Rovira, ingeniero forestal y director de Medi XXI GSA, la consultora de ingeniería ambiental responsable del proyecto Sideinfo y titular, junto a su equipo, de la patente del sistema, explicaba que los cañones se quedaron a 500 metros del incendio y quedaron algo “fuera de juego” durante las labores de los bomberos, con la cabeza del fuego encaminándose hacia el pueblo del Saler. Si el viento hubiese girado en dirección contraria, los cañones podrían haber contenido el avance de las llamadas protegiendo uno de los flancos para que los efectivos desplegados en el parque natural pudieran abordar otros puntos débiles. No fue el caso.

Tras la evacuación del pueblo del Saler, algunos vecinos se preguntaban por qué estos cañones se han instalado junto a las torres residenciales de la Devesa del Saler y no en el perímetro de la pedanía. "Los cañones solo protegen las urbanizaciones, no a nosotros", lamentaban los residentes del pueblo, y hablaban de “abandono institucional”. La ubicación del Sideinfo tiene dos explicaciones. Por un lado, la zona de los bloques residenciales junto a la Gola de Pujol es la más vulnerable de la Devesa del Saler, de modo que los primeros dispositivos se instalaron siguiendo un criterio de urgencia y necesidad. Los once cañones tienen un coste de 1,5 millones de euros y permiten un volumen de agua movilizable de 10.000 litros por minuto, casi el doble de la descarga de un avión anfibio.

Pero hay otra razón. El pleno del Ayuntamiento de València aprobó en junio de 2017 el Plan Integral de Defensa contra Incendios Forestales de la Devesa de El Saler, una hoja de ruta que contemplaba la convocatoria anual de una Junta de Protección Civil para abordar todo el dispositivo contra incendios forestales, un plan de poda intensiva alrededor de los edificios enclavados dentro del bosque, sesiones formativas para todos los vecinos de la Devesa y del pueblo del Saler, adquisición de cañones de agua portátiles y adquisición de cañones de agua fijos. “Se instalarán progresivamente para proteger los edificios y el centro escolar y de educación secundaria del Saler, así como en las vías principales del bosque, a criterio técnico de los bomberos”, decía el acuerdo aprobado por unanimidad.

Los cañones funcionando con el incendio al fondo / Levante-EMV

Han pasado nueve años y los cañones han atravesado desde entonces un sinfín de trabas. En mayo de 2018 se contrató el suministro e instalación del sistema de monitorización y domotización y del sistema Sideinfo de defensa contra incendios forestales. En mayo de 2019 la Junta de Gobierno Local acordó indemnizar y suspender la ejecución temporal del contrato al haberse cumplido los seis meses de plazo –aún había que someter el proyecto a evaluación medioambiental e integración paisajística–. En junio de 2020, la JGL levantó la suspensión temporal y concedió una ampliación de plazo de 6 meses, a efectos de proceder a la instalación parcial del suministro, habiendo mantenido la suspensión durante un periodo de 12 meses y 19 días.

Realizada la instalación parcial, la JGL acordó el 12 de marzo de 2021 nuevamente la suspensión temporal de la ejecución del contrato para el suministro e instalación del sistema de defensa forestal Sideinfo. En noviembre de 2023 se levantó otra vez la suspensión temporal de la ejecución del contrato, ya con PP y Vox al frente del gobierno municipal. En marzo de 2024, la JGL volvió a conceder una ampliación del plazo de ejecución del contrato de suministro e instalación del sistema.

Varios meses después, en mayo de 2024, el ayuntamiento por fin anunció la puesta en marcha de ocho cañones contra incendios, integrados “en un sistema que permite monitorizar el riesgo en tiempo real y detectar cualquier incendio y con un presupuesto de casi 700.000 euros”, explicaba el consistorio. La alcaldesa María José Catalá dijo que ese mismo verano El Saler contaría con 24 torres y cañones contra incendios y que el objetivo era culminar el proceso con 40. Y en mayo de 2025 se acordó la adjudicación de un contrato para sumar tres nuevas torres a las once ya instaladas.

Vecinos del municipio del Saler / Levante-EMV

Nueve años después del acuerdo municipal para reforzar la protección forestal, el sistema Sideinfo está lejos de completarse. En 2017 ya se hablaba de proteger el pueblo del Saler y sus centros educativos, en la frontera con el bosque, y de hecho la previsión del equipo responsable era, una vez asegurada la zona más vulnerable del parque, ampliar la dotación de cañones con una línea de defensa situada entre el pueblo y la masa forestal, rodeando el CEIP Lluis Santangel. Esta nueva línea contempla otras once torres fijas, pero el proyecto sigue sin dotación presupuestaria.

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La alcaldesa lleva varios días hablando de sumar 40 nuevos cañones y, por el momento, el ayuntamiento ha realizado los primeros análisis del agua que ofrecerán la información necesaria para conocer si el agua utilizada en estos nuevos cañones puede proceder de pozos o es necesaria la construcción de nuevas infraestructuras para, de esta forma, no comprometer el suministro de agua que llega a la población de El Saler.