El cambio de accesos provoca numerosas cancelaciones a hosteleros y barqueros del Palmar

El incendio del Saler y sus consecuencias dejan una víctima colateral que es la misma que en la dana: el Palmar. Hace dos años no entró ni una gota en la isla, pero los restaurantes -de lo que vive buena parte del pueblo- cayeron en picado porque la gente creía, imaginaba, que aquello estaba tomado por el barro. Con el incendio del Saler ha ocurrido algo parecido: el fuego ni siquiera ha tocado su zona de influencia -otros grandes incendios sí que fueron justo enfrente de Racó de l'Olla- pero las restricciones del tráfico han cortado las alas y el acceso, no siendo imposible, es mucho más confuso e incómodo. Añádase que la restricción es de dos días, en pleno fin de semana y la consecuencia es la que se podía ver en los restaurantes: si, gente hay, pero mucho menos en comparación a cualquier otro fin de semana convencional. Una buena muestra de ello era el aparcamiento disuasorio de la entrada, prácticamente vacío cuando lo normal es que esté muy lleno. Y no solo de coches sino, sobre todo, de autobuses, que son los más alicortados porque no tienen forma de pasar.

Ir, se puede ir al Palmar, pero a través de Sollana, ocho kilómetros por el camino de Jesuset de l'Hort, pero para el que el comensal no está acostumbrado. Y sobre todo, que es un camino por el que los autobuses no pueden maniobrar, perdiéndose la clientela que viene en viajes organizados.

La reducción de las reservas ha alcanzado también a otros de los motores económicos: los paseos en barca, donde las cancelaciones por fuerza mayor han sacado del agua a los barqueros.

El que fuera concejal Vicente Aleixandre, que regenta el restaurante El Palmar, reconoce que "hay una realidad: la carretera está cortada y aunque uno quiera, la gente no viene en la fuidez habitual. Hay que decir que como poder, se puede llegar porque hay alternativas: la carretera de Sollana, la del Perelló y Sueca... pero lo normal es la carretera de toda la vida. Es verdad que hay mucha gente que no la conoce". En conclusión, "nos ha perjudicado todo esto, sin duda".

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Lo que hace enfadar más aún a un lugar que ya ha vivido restricciones. "Decimos a quien lo haya hecho que ojalá le caiga el peso de la ley. La Devesa es una de las joyas más importante que tenemos, y no hay derecho que una zona hostelera tan importante se vea perjudicada de esta manera. Es una barbaridad. Nosotros ahora no buscamos responsables". Y con un recado: "Indudablemente, los políticos tienen que hacer lo les toca: prevenir antes que tener que curar".