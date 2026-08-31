La Alquería de Albors se prepara para ser la nueva biblioteca municipal de Orriols

El Ayuntamiento ha adjudicado la elaboración de los estudios arqueológicos y de topografía previos a la redacción del proyecto de rehabilitación de una construcción agraria que está vinculada al conjunto conocido como la Alquería de Albors o de Sant Llorenç y que será la futura sede de la biblioteca municipal de Orriols.

El concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, ha explicado que esta actuación permitirá realizar una medición detallada del conjunto y elaborar planos de los edificios, muros, patios y espacios interiores. Los trabajos también servirán para preparar la documentación necesaria para el proyecto de obra y la autorización de la Conselleria de Cultura, así como para registrar los elementos arqueológicos y constructivos que se localicen durante la intervención.

La actuación cuenta con un presupuesto base de 15.125 euros, IVA incluido, y el pliego de prescripciones técnicas estima en dos meses la fase de trabajos de campo vinculada a la intervención arqueológica.

José Luis Moreno ha recordado que la Alquería de Albors es un Bien de Relevancia Local vinculado históricamente a la explotación agraria de las tierras dependientes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, declarado Bien de Interés Cultural. “Sus orígenes se remontan a la Baja Edad Media y el inmueble conserva los valores históricos, patrimoniales y paisajísticos que fundamentan su recuperación”, ha indicado.

Futura biblioteca para Orriols

El concejal ha recordado que “este barrio carece actualmente de un equipamiento bibliotecario adaptado a las necesidades funcionales y tecnológicas de los espacios contemporáneos” y ha asegurado que “con esta actuación el Ayuntamiento impulsa la rehabilitación integral de la Alquería de Albors, que albergará la biblioteca municipal y atenderá a una demanda histórica del vecindario de Orriols”.

“La contratación de estos trabajos especializados constituye una actuación previa imprescindible para el posterior desarrollo de las obras de rehabilitación del inmueble. Y con ello, el Ayuntamiento da continuidad a la recuperación de un elemento relevante del patrimonio histórico de la ciudad y avanza hacia la creación de un nuevo equipamiento público de proximidad para Orriols”, ha detallado.

Antes del inicio de la intervención arqueológica, los servicios municipales realizarán las actuaciones necesarias para garantizar las condiciones mínimas de seguridad, entre ellas labores de limpieza, retirada de escombros, desbroce y los apeos o apuntalamientos que resulten precisos.

Contexto patrimonial

Cabe recordar que la alquería, transformada arquitectónicamente entre los siglos XVII y XVIII, se configura en tres viviendas adosadas alineadas junto al antiguo camino. Junto con el Molí de Sant Miquel o de Montanyana, forma parte de un enclave histórico actualmente integrado en el tejido urbano del sector septentrional de Orriols.

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El ámbito de actuación comprende las parcelas situadas en el Camí d'Albors números 5, 7 y 7A. De las construcciones que integran el conjunto, permanecen pendientes de rehabilitación la vivienda situada en el extremo opuesto al molino y la parcela colindante sin edificar, que constituyen el ámbito de la intervención arqueológica.