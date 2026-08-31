Bomberos de València denuncian jornadas "extenuantes de más de 14 horas" durante el incendio del Saler por una previsión deficiente

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) denuncia la gestión del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de València durante el incendio forestal declarado el pasado jueves en la Devesa de El Saler. El sindicato asegura que numerosos efectivos permanecieron trabajando durante más de 14 horas continuadas y que algunos llegaron a alcanzar jornadas de 15 y 16 horas.

El SPPLB sostiene que esta situación se produjo pese a que había personal disponible para realizar relevos. Según la organización sindical, algunos bomberos tuvieron que continuar además con el resto de la guardia como personal operativo en la ciudad, sin que existiera un descanso real entre ambas funciones.

Para el sindicato, lo ocurrido evidencia una "deficiente gestión y mando en la coordinación de la emergencia" y no puede atribuirse únicamente a las circunstancias excepcionales del incendio. El SPPLB vincula la prolongación de las jornadas a un problema estructural que, asegura, lleva años denunciando: la falta de efectivos y una planificación de personal que mantiene al servicio "en mínimos".

"El servicio se sostiene por la voluntariedad"

Uno de los principales reproches del sindicato es que una parte mayoritaria de los bomberos que participaron en el dispositivo acudieron de forma voluntaria. La organización afirma que hubo trabajadores que se ofrecieron sin haber sido avisados para reforzar un operativo que, a juicio de la organización, la administración no puede mantener con sus recursos ordinarios.

El sindicato considera que el ayuntamiento está utilizando de forma sistemática "la voluntariedad y el compromiso personal de la plantilla» para compensar las carencias de planificación del SPEIS. Una situación que, advierte, "no puede seguir siendo la base de la planificación de emergencias" de la ciudad.

El comunicado carga directamente contra la jefatura del cuerpo, el concejal responsable de Bomberos, Juan Carlos Caballero. El SPPLB responsabiliza a la cúpula del servicio de mantener a los efectivos durante jornadas prolongadas sin garantizar relevos y acusa a los responsables políticos de permitir que el dispositivo dependa de la disponibilidad voluntaria de los trabajadores.

La organización sindical asegura que ya había trasladado sus quejas en anteriores emergencias, entre ellas el incendio de Campanar y la dana, y advierte de que la repetición de estas situaciones incrementa el riesgo para la seguridad de los propios bomberos y de la ciudadanía.

Un bombero forestal y varios de València durante el incendio de la Devesa / J.M. López

El sindicato también cuestiona que los suboficiales, a los que atribuye habitualmente funciones de gestión de relevos y logística en este tipo de dispositivos, fueran excluidos en esta ocasión de esas tareas.

La organización considera que existe una "desconexión" entre determinados responsables y la realidad del trabajo sobre el terreno que estaría repercutiendo en la seguridad de los profesionales.

Duras críticas al estado de los medios

El comunicado extiende las críticas a los recursos materiales del SPEIS. El SPPLB califica el parque móvil de "desastre" y denuncia la existencia de vehículos obsoletos y averías recurrentes.

El sindicato pone como ejemplo un vehículo de altura cuyo coste sitúa en torno a los dos millones de euros y que el ayuntamiento habría presentado como uno de los símbolos de la modernización del servicio. Según el SPPLB, este vehículo arrastra "deficiencias" desde su puesta en funcionamiento y la formación recibida para su manejo se habría limitado a unas seis horas.

El sindicato contrapone esta situación con la imagen que, a su juicio, proyectan las redes sociales institucionales de Bomberos València. Considera que las publicaciones ofrecen una visión de un servicio moderno y perfectamente coordinado que no se corresponde con las carencias que, según denuncia, existen en materia de personal, vehículos y organización.

Cuatro exigencias

Ante esta situación, el SPPLB reclama el fin de las jornadas que superen los límites establecidos, con relevos planificados y efectivos; una revisión "urgente" de las necesidades de personal del SPEIS; acabar con la dependencia de la voluntariedad de los trabajadores para cubrir las emergencias y depurar responsabilidades políticas y de mando por la gestión del incendio de la Devesa.

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El sindicato concluye su comunicado defendiendo la profesionalidad de los bomberos de València y asegurando que la plantilla continuará respondiendo ante las emergencias. Sin embargo, advierte de que el compromiso de los trabajadores "tiene un límite" y reclama que no se siga poniendo en riesgo su salud para compensar las carencias del servicio.