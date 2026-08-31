Compromís exige la comparecencia del concejal de Bomberos: "¿Qué pasó para que el incendio se descontrolara?"

Compromís per València exige la comparecencia urgente de Juan Carlos Caballero, portavoz del gobierno municipal y concejal delegado de Prevención y Extinción de Incendios, para que explique por qué el dispositivo desplegado en la Devesa de El Saler perdió el control del fuego justo cuando el viento giró tal como ya anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología. "Caballero, la mano derecha de Catalá y el responsable político directo de la gestión de este incendio, tiene que venir a dar la cara y explicar qué pasó con la gestión de medios para que un conato acabara siendo el peor incendio de la Devesa en su historia reciente", reclama la portavoz de Compromís, Papi Robles.

La coalición valencianista advierte de que incluso la Asociación Vecinal del Saler ha denunciado fallos en la coordinación y la estrategia del dispositivo de emergencias y ha exigido que se depuren responsabilidades políticas. "Además, numerosos testimonios de vecinos no entienden qué pasó en los momentos clave del incendio, cuando incluso relatan que los medios necesarios no estaban", añade Robles. "Queremos saber quién decidió retirar medios cuando el giro del viento ya estaba anunciado, y con qué información lo hizo", insiste Robles, que recuerda que el gobierno de Catalá acumula 19 incendios o conatos en su mandato, y que nunca la Devesa había sufrido un incendio tan devastador. "Sinceramente, no podemos entender cómo la alcaldesa hace unas declaraciones en las que poco más que vende su gestión como un éxito, cuando parece todo lo contrario", lamenta la concejala valencianista.

Menos inversión y renuncia a fondos de prevención

Para Compromís, la gestión de este incendio no se puede entender sin la ecuación que llevan días denunciando. La ejecución de inversiones del Servicio Devesa-Albufera era, a 31 de julio, de tan solo un 5,44% del total previsto, mientras la concejalía de Vox ha renunciado este año a solicitar las ayudas autonómicas del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis. "Baja inversión, ayudas rechazadas y ahora, encima, una gestión del dispositivo que ni los propios vecinos entienden. Esto no es un cúmulo de casualidades, es el retrato de un gobierno que no se ha tomado en serio la prevención de incendios en un espacio que es patrimonio de toda la ciudad", denuncia la portavoz de Compromís.

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Un cuerpo de bomberos infradotado

La coalición valencianista remarca, además, que el propio Juan Carlos Caballero ha firmado recientemente un informe interno que reconoce que el Departamento de Bomberos tiene actualmente 122 plazas de bombero sin cubrir, además de 37 de cabo, 10 de sargento, 16 de suboficial, 2 de oficial, 1 de inspector y 6 de operador de comunicaciones, y que admite que esta precariedad imposibilita "un aumento escalable de horas" del personal disponible. "El propio Caballero ha firmado un informe interno que reconoce 122 plazas de bombero sin cubrir, una precariedad que cuestiona la capacidad real de respuesta del cuerpo ante grandes emergencias. Con estas carencias sobre la mesa, exigimos que explique por qué el dispositivo falló justo cuando más falta hacía", concluye Robles.