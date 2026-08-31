La línea 5 de Metrovalencia recupera su servicio completo con horarios y frecuencias habituales

El día de hoy marca la reapertura de las últimas estaciones de la línea 5, que llevan desde Alameda hasta Marítim, que llevan en obras desde el pasado 25 de junio, de forma que se recupera el servicio y la circulación con los horarios completos junto con sus frecuencias a partir del 1 de septiembre. Metrovalencia lo ha comunicado en un tweet, que han subido en sus redes sociales.

Estas actuaciones forman parte de un programa de actualizaciones y obras de la infraestructura del servicio de movilidad pública que, según aseguran, se han renovado tres kilómetros de recorrido de túneles, y según ha explicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus , tienen como objetivo “rehabilitar la estructura e infraestructuras de este tramo de cerca de tres kilómetros y son continuación de los iniciados el pasado verano, sobre los muros laterales que presentaban indicios de deterioro”.

La reapertura se lleva a cabo una vez completados los trabajos que comenzaron a finales del mes junio y que han permitido renovar este tramo de túnel de más de tres kilómetros. A su vez, el titular de Infraestructuras ha anunciado que la renovación del tramo Aeroport- Quart de Poblet, que afecta al servicio en el último tren de Línea 3, de domingo a jueves, también finaliza el próximo 30 de agosto.

El conjunto de estas actuaciones tiene un presupuesto de 24 millones de euros, de los cuales 9 ya se han ejecutado en el tramo en el que se ha realizado la visita. “De modo que Metrovalencia comenzará septiembre con total normalidad en el conjunto de la red, una vez se haya recuperado también desde el día 1 el horario habitual”, ha destacado Martínez Mus.

Como parte de esta actuación se limpian y sanean 14.000 metros cuadrados de pared y se mejoran las instalaciones de iluminación, sellado y drenaje. También se ha previsto cambiar el sistema de vía completo, renovando 2.660 metros de doble vía y se aprovecha para cambiar los desvíos, dado que también presentaban ya cierto desgaste.

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Quejas sobre la reforma

Este inicio del servicio de nuevo ha venido marcado por controversia y quejas : Vecinos de la zona han denunciado el “mal estado” en el que se encuentran algunas de las estaciones intervenidas, con especial énfasis en la última de ellas, Marítim, a la que usuarios de la red social X han calificado como “un desastre” , debido a la presencia de escombros, que deberían de haber sido retirados de la obra, antes de que se pudiera abrir la estación al servicio.