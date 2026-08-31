Operación retorno con vistas al infierno del Saler a pie de carretera

El Saler inicia desde hoy una nueva realidad. Que, además, tardará mucho en cambiar. Desde la medianoche está autorizado el acceso a la carretera (a la CV-500) y a las playas del Saler. Las restricciones se levantaron después de dos jornadas completas de trabajos preventivos y de miles y miles de litros de agua lanzados sobre los tizones, que continuarán durante los próximos días. Sobre todo, teniendo en cuenta que, por las características especiales de terreno, con un subsuelo altamente inflamable, el fuego puede permanecer escondido donde parece que no lo hay, y rebrotar.

La reapertura de la carretera y del acceso a las playas va a ser muy diferente a otros incendios y no es de extrañar que la idea de la reforestación saliera ya el sábado de boca de la alcaldesa -a la espera de en qué sustancia verdaderamente el anuncio-. Porque en esta ocasión, la imagen acompañará a miles, millones de personas, a lo largo de los próximos años.

Un incendio ‘grosero’

El incendio no solo es el más grave del medio siglo de Parque Natural, a la altura del de 1986. Es también el más grosero, porque una parte importante del mismo llegó hasta la carretera. Eso quiere decir que, durante mucho tiempo, los que pasen por una vía de tan denso tráfico se encontrarán con la imagen de árboles carbonizados, al que poco están acostumbrados los urbanitas. Muchos metros de vía que llevarán a mirar a la izquierda o a la derecha según sea el sentido de entrada o salida. Es, en ese sentido, igual de grave que si hubiese sido todo en el interior de la selva de la Devesa, pero ahora la CV-500 va a ser una carretera con vistas al desastre. Una invitación al siempre cuestionable turismo de catástrofes.

José Manuel López

Y los primeros que lo podrán contemplar de primera mano son los vehículos que utilizarán esta ruta en la particular Operación retorno del 31 de agosto. Aquellos que hayan apurado hasta el final las vacaciones y que, de vuelta al Cap i Casal, transiten por esta vía, encontrarán un paisaje marcado por el acontecimiento de la ciudad en el verano y, en gran medida, en todo el año.

En esta situación, se recuperará la normalidad en la vía que da servicios a las pedanías de El Saler, Palmar y Perellonet, que ya no tendrán que acceder a la zona desde Sueca y podrán circular con total normalidad por la CV-500 y 401. Además se recuperará el servicio de transporte público de la EMT con normalidad.

Un voluntario de Protección Civil lanza agua al perímetro / Moisés Domínguez

Los bomberos continúan

La reapertura de las playas llega, aunque sea tarde en el tiempo, con el fin de semana ya consumido. En la zona del bosque de la Devesa de El Saler se reabren los accesos con la intención, sobre todo, de poder dejar camino a los arenales y las playas. A la vez, sí que permanecerán cerrados caminos y trochas como el Camí Vell de la Devesa el Tallafoc de la Rambla, el Tallafoc dels Ferros y el tallafoc de la Calle. Estas medidas se adoptan porque durante los próximos días y hasta la extinción del incendio Bomberos Valencia sigue trabajando en la zona y así se facilita su trabajo.

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