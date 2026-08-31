El Saler recupera la normalidad tras el incendio con la reapertura de carreteras, playas y accesos a la Devesa

Vuelve la normalidad al Saler tras el incendio que calcinó 37 hectáreas del parque natural de la Devesa. Las principales carreteras de acceso a la pedanía, la CV-500 y la CV-401, se encuentran de nuevo abiertas al tráfico después de que el Puesto de Mando Avanzado (PMA) haya dado por finalizadas las restricciones a la movilidad en la zona.

La reapertura, que se ha hecho efectiva a medianoche de este lunes, también se extiende a las playas del Saler, así como a los restaurantes de la zona y a sus áreas de aparcamiento. El servicio de transporte público de la EMT también funciona ya con normalidad.

El Saler vuelve a la normalidad / F. Calabuig

Restricciones

Según informa el Ayuntamiento de València, continúan cerrados los viales y aparcamientos de la avenida de la Gola Pujol entre la Torre 1 y la rotonda del restaurante Duna, así como el Camí Vell de la Devesa y los cortafuegos de la Rambla, dels Ferros y de la calle. Estas zonas permanecen restringidas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, que continúan desplegados para extinguir completamente el incendio.

El Saler recupera su actividad

La pedanía del Saler recupera este lunes su actividad habitual después de un fin de semana marcado por las restricciones de movilidad que han dejado estampas irrepetibles, como las playas vacías en pleno agosto o un atardecer con el mirador de l'Albufera prácticamente desierto.

José Manuel López

El concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha querido agradecer en un comunicado de prensa el civismo demostrado por los vecinos desde el pasado jueves y ha destacado su colaboración durante la emergencia: “Gracias a ellos y su sacrificio durante el fin de semana se ha podido trabajar sin descanso para luchar contra el fuego. Han vuelto a demostrar que la prioridad de todos ha sido, es y seguirá siendo la Devesa de El Saler”.

Asimismo, Caballero ha insistido en que los servicios municipales ya están trabajando “para recuperar la zona afectada y seguir protegiendo La Devesa del Saler y todo el parque natural de l'Albufera, el pulmón verde de la ciudad”, y ha expesado la necesidad de encontrar respuestas sobre cómo se ha producido el incendio y quién es el responsable, "porque debe caer todo el peso de la ley sobre quien ha puesto en juego el futuro de la Devesa y de sus vecinos”.

Un incendio bajo investigación

Durante la jornada de ayer trabajaron en la zona cuatro dotaciones de Bomberos de València, una unidad de drones y efectivos de Protección Civil, junto con agentes de la Policía Local y la Guardia Civil con el fin de mantener la vigilancia del parque natural y controlar las zonas que todavía permanecían cerradas.

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La vuelta a la normalidad en la pedanía valenciana se produce después de que el incendio quedara controlado el sábado a las 20 horas. Aunque las principales restricciones ya se han levantado, los bomberos continúan trabajando en la zona. La investigación sobre el origen del fuego sigue abierta después de que se determinara que el incendio fue intencionado.