Los barrios marítimos convocan un gran 'Sopar a la Fresca' para blindar su tradición

El próximo 5 de septiembre, las asociaciones vecinales de Malva-rosa, Cabanyal, Natzaret, Grau-Port i L’Illa Perduda han convocado un ‘Sopar a la fresca’ multitudinario, bajo el lema “Volem sopar a la fresca” este acto sirve como una forma de protesta social “contra la mercantilización de los espacios públicos, por una ciudad para sus personas”. A las 21 horas, está previsto que se encuentren en la zona junto al instituto IES Isabel de Villena.

En su comunicación oficial, las asociaciones vecinales apelan al sentimiento de pertenencia de los vecinos a los barrios marítimos: “en un momento en el que nuestros barrios se llenan de obras para convertir bajos y edificios enteros en alojamientos turísticos, reivindicamos una cosa tan sencilla como importante: ser y estar en nuestra ciudad”, señalan. En este mismo comunicado, declaran que la playa, el paseo y los barrios siguen siendo de los vecinos y vecinas que los habitan, y dejan claro que no están dispuesto a que "nadie les acote su ciudad".

Cartel promocional del 'Sopar a la fresca' por parte de las asociaciones vecinales / Federación de Asociaciones Vecinales de València (FAAVV)

“No queremos convertir una tradición vecinal en un evento, solo hacer uso de nuestro paseo (marítimo) como cualquier vecino o vecina”, han declarado en la invitación a esta cena, que se ha distribuido mediante grupos de difusión y redes sociales. Han pedido que cada persona que quiera asistir, lleve sus propias mesas, sillas y por supuesto su cena, con tal de “reivindicar nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestro derecho de continuar viviendo y encontrarnos en los espacios que siempre hemos compartido”.

Polémica

Esta propuesta viene marcada por la controversia que existe en los barrios cercanos a las playas debido a su masificación y 'turistificación', así como la idea que promovieron algunos hosteleros sobre la creación de un espacio específico para realizar cenas en el paseo, que provocó una reacción negativa por parte de los vecinos, quienes defienden la tradición y su derecho a poder cenar dónde y cuándo quieran.

De esta misma forma, los organizadores de la cena han instado a todos los asistentes a realizar carteles reivindicativos desde casa para poder “expresar sus ideas” sobre la iniciativa del acotamiento de zonas específicas para comer en el paseo, y han terminado su comunicación indicando a los vecinos que “ahora más que nunca, venid a la playa a ser y estar en nuestra ciudad, antes de que nos la quiten”, han sentenciado.

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El ‘Sopar a la fresca’ es una de las tradiciones más arraigadas en los barrios más cercanos al litoral valenciano, y una de lás imágenes más representativas de las noches de verano en estos barrios, cuyos vecinos defienden como una “alternativa más social y familiar que sentarse a cenar en los restaurantes del paseo”.