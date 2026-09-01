Catalá pide contención "no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad" con el agua para los nuevos cañones del Saler

El incendio del Saler y sus consecuencias están muy lejos de haber terminado. Ahora, sobre todo, se está pendiente de dos cuestiones. A corto plazo, encontrar al autor del desaguisado, al mantenerse la tesis de que no es que fuera provocado, sino que traspasara el umbral de la intencionalidad. Y, por otra parte, qué hacer tanto para tratar de recomponer el paisaje como para aplicar más medidas que permitan, aunque sea a base de métodos artificiales, que espacio natural esté más protegido en el futuro.

Y mientras, gobierno municipal y oposición emplearán muchas energías en el debate político. Unos, acusando al actual equipo de gobierno de haber trabajado mal en la extinción y en los medios a disposición; otros, a que sin lo que ellos han puesto en marcha, aún habría sido peor. Todo ello con dosis de subjetividad y de mensaje diseñado para tratar de que el fuego también haga sangre en el rival.

La semana ha empezado con turno de valoraciones. María José Catalá se refirió a ello durante su visita al Centro Deportivo Abastos rescatar el calificativo de "demoledor" en caso de haber sido peor. Y por eso, en turno de contragolpe, aseguraba que "hasta que no cambió el gobierno no se planteó instalar cañones de agua. Nosotros llegamos y vimos que había un plan que no contemplaba la necesidad reclamada por los Bomberos de instalar cañones. Los pusimos en marcha con los once en funcionamiento, que garantizan y salvaguardan la salida de los residentes en las torres. Y ahora estamos trabajando en el plan de las infraestructuras hídricas que anuncié hace ahora un año, con 2 millones de presupuesto, para hacer las conducciones oportunas para que haya el agua suficiente".

Se refiere a los hidrantes, la canalización para llegar aún más a todos los rincones del parque mediante la instalación de cañones o facilitar más salidas a las mangueras. "De nada sirven los cañones si no hay agua. Y no puede ser cualquiera: no puede ser salada, no puede ser agua potable... y hay que recordar que el Saler tiene dos problemas: llevar el agua como tal y la cantidad, porque se descargan miles de litros en poco tiempo".

Analizar el agua de los pozos

¿Llegará un cambio el próximo verano? "Se están haciendo análisis al agua de los pozos, mirando si se le puede poner un tratamiento para hacerlo adecuada. Repito: no vale cualquier agua. A ver si ponemos cañones y es peor el remedio que la enfermedad. Tenemos que saber mucho, investigar y analizar".

A la vez también aclaró o matizó otros aspectos por manifestaciones de los días previos. "Estoy escuchando cosas que requieren reflexión sosegada". Por ejemplo: "Había hidroaviones antes del cambio de viento, y éste estaba previsto a las cuatro según Aemet y fue a las 14.45". O la cuestión del producto retardante. "Tengamos claro que, cuando llueve, se marcha. Es decir, no puedes echarlo en julio y pensar que se va a quedar hasta septiembre. A ver si nos pensamos que vale para todo el verano. Debemos intentar saber de lo que hablamos".

Catalá, este martes, durante su primera aparición pública en septiembre / Moisés Domínguez

'Un reincidente' o 'el reinciente'

Todo esto, sin olvidar la cuestión de la autoría. "Eso, que no se nos olvide: no ha sido un accidente ni lo ha provocado un rayo, ni había maquinaria trabajando cerca. Ha habido una mano humana y los vecinos están muy hartos de esto". Aunque haya interés en señalar a determinadas personas, la alcaldesa no ha señalado a nadie ni lo hará mientras no haya una evidencia con nombre y apellido. Eso, más allá de que se hagan seguimientos a sospechosos. "Si se salen de rositas quienes lo hacen, en lugar de estar echándonos las culpas, no pasará nada. Aquí y en todas partes. Hay personas enfermas que se dedican a hacer daño. Ahí es donde haya que poner el acento. Sé que hay una investigación y quiero también una acción de la justicia contundente. Lo suficiente como para que el reincidente no ponga un pie en un medio natural".

¿Se refería al decir 'reincidente' al pirómano del año pasado? "Yo no señalo a nadie. Eso lo debe hacer el Seprona". A partir de ahí, "la gente del Saler está harta de este tipo de conatos".

Con algún cebo más sobre el hecho de ser conocedor -vecino- del terreno: "Quien lo hizo sabía perfectamente cuando realizarlo".

Bernabé: "Tengo plena confianza"

La Delegada del Gobierno ha pasado de una forma 'profesional' en el incendio. La labor de oposición de su partido ha corrido a cargo del actual grupo municipal. Y más concretamente, en Elisa Valía, que es quien ha corrido con el desgaste de la labor crítica. Pilar Bernabé, por contra, no ha hablado en clave municipal como futura aspirante a la alcaldía -lo mismo que Mónica Oltra, 'missing' en este tema. Bernabé habló también este martes, pero simplemente recordando que la investigación continúa en marcha para encontrar al autor del atentado ecológico. "Confío plenamente la Guardia Civil, que me consta que está haciendo un gran trabajo. Hay que dejar que siga su curso".

Compromís apunta al Sidi

Compromís, por su parte, se ha abonado a la idea de que el incendio podría tener algún tipo de relación con el proyecto de reapertura del Hotel Sidi Saler. Sin entrar en qué beneficia expresamente la tierra quemada a varios cientos de metros de la instalación, han iniciado una campaña, a través de redes sociales, que la "ristra de casualidades que apestan a podrido" y que coinciden con el incendio. Tanto el hotel como el nuevo plan del'Albufera o que permite infraestructuras en determinadas zonas del parque. Junto con otros aspectos, como la mencionada aplicación o no de productos retardantes o el presupuesto autonómico en prevención de incendios.

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