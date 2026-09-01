Empieza el renacimiento del Polideportivo de Abastos

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado esta mañana, junto a los representantes de la concesionaria SUMA Fitness Club., el inicio de las obras de los nuevos espacios deportivos del Complejo Deportivo y Cultural de Abastos que tendrán una inversión de 18,1 millones de euros aproximadamente.

“Estas obras eran un compromiso ya que el complejo deportivo tenía una concesión administrativa caducada desde 2018 que el anterior gobierno no fue capaz de renovar con lo que las inversiones y el mantenimiento bajo en perjuicio de los usuarios”, ha afirmado la alcaldesa quien ha recordado que el pasado abril la Junta del Gobierno Local aprobó la adjudicación de la concesión de servicios de las instalaciones deportivas de Abastos, incluyendo las obras de reforma y la dotación de todo el equipamiento necesario para su explotación a SUMA Fitness Club.

Las obras consisten en la renovación completa del complejo, mejora de la accesibilidad y conectividad entre los espacios, y nuevas zonas deportivas. Se establecen tres plantas para desarrollar el programa deportivo del complejo deportivo y una de sótano para maquinaria e instalaciones técnicas.

“Los usuarios van a experimentar un salto de calidad muy importante” —ha señalado la alcaldesa— ya que el nuevo polideportivo en el Complejo Deportivo Cultural de Abastos tendrá una nueva zona exterior, con dos pistas de pádel y una zona de entrenamiento exterior, contará con 3 piscinas, 5 salas de actividades en seco, spinning, entre otros. También tendrá cafetería, zona de espera y zona de coworking.

La planta primera estará destinada principalmente a las actividades de agua, con grandes espacios como una piscina de 50 metros de tres calles dobles, otra piscina de 25 metros (uno utilizado como de enseñanza o polivalente, y el otro para actividades físicas de agua), otra piscina de 12x10 metros con spa habilitado con camas acuáticas, y una zona de balneario con sauna y duchas terapéuticas.

La segunda planta estará prácticamente destinada a actividades en seco con 5 salas donde habrá un espacio central de máquinas de cardio, estiramientos, fuerza y peso, tres salas de actividades dirigidas, sala de spinning y un espacio de acceso a zona exterior con zonas de uso deportivo para actividades funcionales.

Además, habrá mejoras para los usuarios con zonas infantiles, más de 2.000 plazas en actividades dirigidas, 750 plazas de oferta acuática de adultos y 2.000 plazas de oferta infantil, además de 4 campus deportivos anuales con servicio de matinera, comedor y tarde.

La reforma es integral / Moisés Domínguez

Alternativas a los usuarios

La alcaldesa también ha informado que, mientras permanezca cerrado el complejo por las obras que tienen una previsión de 9 meses, el Ayuntamiento de València ha ofrecido a los usuarios que empleaban estas instalaciones matrícula gratuita hasta el mes de octubre (incluido) hasta en 14 instalaciones en instalaciones deportivas municipales.

Por otro lado, cuando se produzca la reapertura del nuevo polideportivo, los antiguos usuarios tendrán inscripción preferente en el nuevo polideportivo del Complejo de Abastos.

Catalá contempla las figuraciones de cómo quedará el complejo / Ayto Vlc

Finalización de las obras de rehabilitación del edificio

Durante la visita, la alcaldesa también ha podido comprobar la finalización de los trabajos de rehabilitación del Complejo de Abastos, donde el Ayuntamiento de Valencia ha invertido 1.518.663,92 € para redignificar uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad, catalogado como Bien de Relevancia Local, y que “heredamos en un estado de absoluto de abandono, donde se produjeron hasta desprendimientos”, ha recordado la alcaldesa.

La actuación ha consistido en intervención en las fachadas exteriores, el muro y valla perimetral y la cubierta de la parte del polideportivo y del pasaje central del edificio, así como en la reparación del pavimento exterior y el interior del pasaje.

Se ha procedido a la reparación de fisuras en fachadas de fábrica, eliminación de humedades por escorrentía en fábricas y ornamentos de piedra, reparación de desprendimientos de recubrimientos en cornisas y aleros, en elementos ornamentales de piedra, reconstitución de daños en molduras, reparaciones de pilares, vigas y forjados de hormigón, sustitución de vidrios rotos en vidrieras de pórticos y lucernarios, eliminación de la corrosión en elementos no estructurales, eliminación de la suciedad y excrementos de aves y la limpieza y reparación del pavimento del hall de acceso al instituto y polideportivo y reparación de filtraciones de agua por el lucernario de la cubierta del complejo deportivo y del pasaje común.

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“Hoy también hemos visitado el final de la rehabilitación del edificio catalogado como Bien de Relevancia Local tras una inversión de 1,5 millones de euros. Heredamos un edificio deteriorado y un complejo deportivo con concesión caducada desde 2018 y con falta de inversión. Ahora este complejo va a volver a brillar después de una inversión de cerca de 20 millones de euros para rehabilitar el edificio y tener unas instalaciones deportivas completamente nuevas”, ha afirmado la alcaldesa.