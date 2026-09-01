Cae una rama de grandes dimensiones de un árbol del Parterre

Una rama de grandes dimensiones ha caído de uno de los árboles del Parterre, causando la alarma entre las personas que, a esas horas -a primera hora de la mañana- ya transitaban por la zona. En concreto, es el ubicado en la esquina en la que confluyen la plaza de Alfons el Magnànim y la calle Pintor Sorolla.

La pieza de grandes dimensiones ha caído sobre la acera, pero sin causar daños ni materiales ni personales.

Miembros de la Policía Local y Bomberos de València han trabajado para cerrar la calle, retirar las ramas caídas, inspeccionar el resto del árbol.

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Cuatro años del ficus

Precisamente, esta semana se cumplirán cuatro años desde la caída de una rama de grandes dimensiones en uno de los ficus centenarios del mismo Parterre. Exactamente, en el otro extremo geográfico del jardín, el que da sombra a la antigua gasolinera. El árbol ha permanecido perimetrado por una cerca para evitar que la gente transite bajo su copa. Aquella caída dejó cuatro heridos leves y daños materiales.