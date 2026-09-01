València actualizará en septiembre el plan antiincendios de la Devesa para incluir los cañones

El Ayuntamiento de València dará un nuevo paso a finales de septiembre para intentar blindar el Parque Natural de la Devesa-Albufera contra los incendios forestales como el que el pasado jueves calcinó más de 36 hectáreas. Tras años de discrepancias políticas y trabas administrativas, el pleno municipal de este mes aprobará de forma definitiva la modificación y actualización del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) para incorporar formalmente el uso hidráulico de los cañones de agua fijos del sistema Sideinfo, hasta ahora en un limbo administrativo.

La modificación, aprobada inicialmente en la Junta de Gobierno Local el 13 de febrero de 2026 y que ya cuenta con el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, viene a subsanar una omisión del plan original aprobado en 2021. Hasta el momento, dicho documento sólo contemplaba la monitorización y domotización del Sideinfo mediante sensores, pero 'olvidaba' regular el uso hídrico del sistema, es decir, la descarga de agua sobre la masa forestal.

La inclusión de las torres fijas de agua en el plan antiincendios de la Devesa responde a una reivindicación de los Bomberos de València. Durante el mandato anterior, la Oficina de la Devesa se opuso a incluir los cañones en el plan el Parque Natural porque desde el gobierno municipal de entonces se consideró que estos causaban un impacto visual inasumible. Sin embargo, la presión de los bomberos y la necesidad de adaptarse al Decreto 91/2023 –el nuevo Reglamento de la Ley Forestal valenciana– obligaron a modificar el plan antiincendios municipal, que además debe ser renovado cada cinco años por mandato autonómico.

Figuración de impacto paisajístico realizada por la Oficina de Devesa / Levante-EMV

Figuración realizada por la empresa con la patente de los cañones / Levante-EMV

De cara a evitar las reticencias paisajísticas, la revisión del plan incorpora nuevas tipologías de torres diseñadas para minimizar el impacto visual, combinándolas con cortafuegos verdes fijos regados con Sideinfo. Ante la falta de medios técnicos del Servicio Devesa-Albufera para realizar la modificación del PLPIF –el departamento de Bomberos comunicó en febrero de 2025 que no podía asumir la contratación de un ingeniero de montes para realizar las rectificaciones–, el consistorio contrató a la consultora Medi XXI GSA, que entregó el plan modificado en noviembre de 2025.

El sistema Sideinfo está concebido para actuar de forma preventiva ante condiciones climáticas adversas o riesgo inminente de fuego, facilitando además las labores de evacuación y defensa. El conjunto de 11 cañones ya instalados en la Devesa del Saler es capaz de movilizar 10.000 litros por minuto. Técnicamente, esta capacidad hídrica es muy superior a la de los recursos tradicionales de extinción: equivale a casi el doble de la descarga de un avión anfibio Canadair CL415 (que vierte unos 6.500 litros por minuto), con la ventaja añadida de que el sistema terrestre puede operar de forma ininterrumpida durante la noche, cuando los medios aéreos tienen prohibido el vuelo.

Incendio del pasado jueves en la Devesa del Saler / Levante-EMV

Los objetivos estratégicos de esta infraestructura son tres: aislar la masa forestal de las zonas habitadas del norte de la Devesa, reduciendo el riesgo de propagación de incendios hacia viviendas e infraestructuras. Proporcionar una vía de evacuación húmeda y segura a través de los viales de acceso a las urbanizaciones, playas y el propio parque natural. Y ofrecer una zona de anclaje segura para que los efectivos de bomberos que intervienen por vía terrestre puedan trabajar protegidos.

El camino para llegar a la actualización de septiembre ha estado marcado por una maraña burocrática que se remonta a junio de 2017, cuando el pleno del ayuntamiento aprobó por unanimidad el Plan Integral de Defensa contra Incendios Forestales y la inclusión de los cañones. Más tarde, la ejecución del contrato adjudicado en 2018 sufrió hasta tres suspensiones temporales consecutivas (en 2019, 2021 y 2024) por retrasos en las evaluaciones de impacto ambiental, la integración paisajística de las torres y complicaciones como el rediseño de las canalizaciones de agua por viales asfaltados. Finalmente, en mayo de 2024 se pusieron en marcha los primeros 8 cañones con una inversión de casi 700.000 euros, que se ampliaron a 11 torres en mayo de 2025.

Incendio del pasado jueves en la Devesa del Saler / JM López

Pero el sistema está lejos de completarse. Durante el incendio del jueves en la Devesa, el más grave en 40 años, los cañones Sideinfo fueron activados de urgencia a las 13:01 horas y funcionaron hasta las 13:56 horas, momento en que se detuvo porque el viento se giró, alejó las llamas de las urbanizaciones y las empujó hacia el pueblo del Saler. Allí, sus residentes se preguntaban un día después por qué los cañones se instalaron junto a las torres de la Devesa y lejos de ellos. La línea de defensa proyectada para la pedanía (que contempla 11 torres fijas rodeando el centro escolar CEIP Lluís Santàngel) sigue bloqueada tras nueve años de trabas y los vecinos hablan de "abandono institucional".

Por su parte, el gobierno de María José Catalá ha manifestado su intención de sumar 40 cañones nuevos en el futuro. Actualmente se están realizando análisis técnicos para determinar si el suministro de agua puede proceder de pozos subterráneos y evitar así comprometer el agua potable que abastece a la población de El Saler. El pleno en septiembre habilitará el marco legal definitivo para desbloquear este escudo hídrico contra el fuego.

El PSOE pide compromiso

Finalmente, la concejala socialista Elisa Valía ha denunciado que Catalá mantiene bloqueada desde hace tres años la ampliación del sistema Sideinfo en la Devesa. Según el PSPV, tras activar en noviembre de 2023 la primera fase que había dejado preparada el anterior gobierno progresista, Catalá prometió ampliar la red hasta alcanzar entre 40 y 50 cañones hídricos, y los socialistas critican que tres años después no existe proyecto técnico ni planificación para cumplir con su compromiso.

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Así, Valía afea la falta absoluta de respaldo presupuestario y señala que en el ejercicio de 2026 no se ha destinado un solo euro a la ampliación del sistema de cañones. Los socialistas argumentan que la parálisis se da pese a que la delegación de prevención y extinción de incendios contaba con un presupuesto global de casi 24 millones de euros para este año. Ante tal situación, el grupo socialista exige a Catalá que aclare si mantiene su compromiso de ejecutar los nuevos aspersores o si renuncia definitivamente al proyecto.