València, capital mundial de la vela con la llegada del Spain Sail Grand Prix

València afronta la recta final de la cuenta atrás para convertirse, por primera vez, en escenario del Spain Sail Grand Prix, una de las competiciones de vela más importantes y espectaculares del calendario internacional. Los próximos 5 y 6 de septiembre, la ciudad acogerá el estreno de SailGP en València con una flota de catamaranes F50 de alta tecnología que competirán a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora frente a la fachada marítima de València. “Este fin de semana, invitamos a la ciudadanía a conocer y disfrutar de esta cita deportiva histórica en nuestra ciudad”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “València está más que preparada para albergar eventos deportivos de máximo nivel, tenemos un campo de regatas de mucho atractivo para este tipo de competiciones náuticas y queremos seguir potenciándolo de la mano del tejido asociativo deportivo valenciano”, ha recalcado.

La llegada de SailGP supone un nuevo reconocimiento internacional a la relación de València con el mar y a su capacidad para acoger grandes acontecimientos deportivos. La ciudad se incorpora al calendario del Rolex SailGP Championship como sede, junto a algunos de los destinos náuticos más reconocidos del mundo. La elección de València responde, entre otros factores, a su tradición náutica y a unas condiciones de navegación consideradas idóneas para una competición que combina deporte de máximo nivel, tecnología y velocidad.

Durante el fin de semana, la Marina de València y las aguas frente a la playa de la Malvar-rosa se convertirán en el escenario de las regatas y ofrecerán al público la posibilidad de seguir de cerca una competición en la que los equipos nacionales se enfrentan a bordo de los F50, embarcaciones capaces de superar los 100 km/h.

Los preparativos ya están en marcha en la Marina de València, donde durante los últimos días se ha producido la llegada y descarga de las embarcaciones de los diez equipos participantes. Un equipo técnico de alrededor de 80 profesionales, entre constructores de embarcaciones, montadores y especialistas en electrónica, trabaja a contrarreloj para descargar el material, montar las complejas plataformas y dejar las embarcaciones listas para que los equipos puedan aprovechar al máximo sus sesiones de entrenamiento en el agua.

Mientras los equipos ultiman su preparación, la Marina de València ya luce también una de las grandes estructuras del evento: una grada con capacidad para cerca de 10.000 espectadores, instalada frente al mar para seguir las carreras. El espacio se distribuye en diferentes zonas, con una grada frente al mar con asientos tipo estadio, comentarios en directo y visión directa del campo de regatas; la Marea Roja, reservada para la afición del equipo español, y las áreas VIP y hospitality, que completan la oferta para el público con servicios de restauración y entretenimiento.

La presencia de SailGP amplía también la proyección internacional de València como destino de turismo deportivo. La ciudad se suma así a un circuito global que recorre algunos de los principales enclaves deportivos y náuticos del planeta, con una competición que combina la espectacularidad de las regatas con una importante dimensión internacional.

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La primera edición del Spain Sail Grand Prix València llega, además, con un atractivo añadido para la afición local: la presencia del equipo español, Los Gallos, que afrontará la cita valenciana inmerso en la lucha por el título mundial. El proyecto español está liderado por los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, y llega a la competición de casa con opciones de pelear por las posiciones más altas de la clasificación.