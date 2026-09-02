Catalá cambia las sandalias por las zapatillas para ir de obras

Pese a haber entrado ya en septiembre, el común de los mortales continúa llevando los pies al aire por los calores que aún nos acompañan. Las sandalias siguen formando parte del outfit generalizado y lo que nos queda. La alcaldesa de València, María José Catalá, también apuesta por el calzado estival por excelencia, pero ha tenido que cambiarlo por unas zapatillas de deporte vista la carrera de visitar obras que está protagonizando y que, sin duda, sería la envidia de cualquier jubilado.

Durante su periplo en los trabajos de rehabilitación a la Alquería del Tenis, en el barrio de Penya-roja, Catalá ha lucido unas deportivas Adidas, modelo Japan, porque su equipo ya le advirtió el día anterior, en las obras del polideportivo del Mercado de Abastos, que "para ir a la construcción mejor con zapatillas". Así que, la primera edil, diligente, ha protegido sus pies con calzado cerrado y su cabeza con el pertinente y obligatorio casco de obra.