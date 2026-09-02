"Un día pasará algo muy gordo": Sigue la presión policial en el barrio de Velluters ante una situación "insoportable" entre el vecindario

En la calle Viana de València se juega 'al gato y el ratón' aunque ninguno de los jugadores quiera hacerlo. Policía y delincuentes cruzan sus caminos en un pequeño tramo de vía que se ha convertido en un foco de conflictos que tiene agotados a los vecinos. Pero cuando el gato aparece, los ratones se esconden un rato hasta que el minino se va. Y entonces, vuelta a empezar.

Quienes viven en el entramado de Viana, Torno del Hospital y Balmes, en plena Ciutat Vella, son testigos del juego, pero mientras, padecen el hostigamiento de los criminales que han convertido en una especie de ciudad sin ley esta zona del corazón de la ciudad y que sobreviven al tráfico de drogas, la explotación de mujeres y otros delitos que convierten la vida en el barrio en un infierno.

Amenazas de muerte, insultos, robos en domicilios y un constante trajín de puteros y personas drogadictas llevan al límite al personal y provocan que "la cosa esté muy tensa" y salten chispas. Muy conscientes de esta situación y la necesidad de intervenir, los cuerpos y fuerzas de seguridad llevan a cabo operaciones disuasorias en la zona como "respuesta a la demanda vecinal". Una de ellas se ha producido este mismo martes por la mañana durante la que varias unidades de la Policía Nacional se han desplegado en la misma calle Viana acompañados de la unidad canina.

Este dispositivo, según han informado fuentes policiales, se ha producido para la prevención del narcotráfico y la prostitución que se desarrolla en la calle pero que acaba en alguno de los pisos reformados para acoger habitaciones de 'camas calientes' en las que prostitutas y puteros acaban también consumiendo droga.

"Un día pasará algo muy gordo"

Los vecinos de la misma calle Viana y sus adyacentes lo advierten: "un día pasará algo muy gordo", si es que en realidad no está pasando ya. Porque las imágenes que soportan todos los días ponen los pelos de punta.

Peleas constantes, gente drogándose en las aceras, prostitutas gritando por las calles y que ejercen para conseguir el dinero que les permita una dosis, rotura de puertas para ocupar pisos... La situación es un polvorín que se está haciendo 'bola' y no se ataja.

"Nos está constando la salud y el dinero", explica a este periódico una residente de la zona cero de Velluters. "La salud porque las amenazas que recibimos, los insultos y los ruidos constantes no nos dejan dormir y al final, terminamos gastándonos el dinero en medicación", lamenta. Pero no solo eso, hace poco tiempo, los vecinos de una comunidad de propietarios tuvieron que cambiar las cuatro puertas de los portales porque las habían reventado a patadas para intentar entrar en las viviendas. "Seguramente para ocuparlas pero también han robado bicicletas e incluso han llegado a colarse en los terrados para saltar de edificio en edificio", explica esta mujer.

La degradación es extrema, de hecho recuerda a la época de plomo de los años 80 y principios de 90. Y los vecinos no pueden más: piden "auxilio y que nos escuchen", pero también mantienen una actitud de respuesta inmediata y no van a dejar de denunciar lo que sucede en el barrio "y damos cuenta de todo lo que sucede para la Justicia y el Ayuntamiento de València hagan algo".

La Policía Nacional en el dispositivo de este martes pasado en Velluters / Miguel Angel Montesinos

Los vecinos mueven ficha

Para terminar con lo que los residentes del barrio consideran como "una falta de respuesta", la asociación vecinal Amics de Velluters ha puesto en marcha una acción que consiste en compartir a través de unos carteles indicaciones de cómo actuar ante los delitos que se comenten en sus calles.

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En primer lugar instan a que "si ves que está pasando algo ilegal en Velluters, denúncialo" ante Policía Nacional o Local. También llevarán a cabo una recogida de firmas con el objetivo de que "las concejalías responsables no nos hagan luz de gas y que Alcaldía de València tome soluciones reales y urgentes" e invitan a que los vecinos a que se apunten a la asociación porque "cuantos más seamos más peso tendremos".