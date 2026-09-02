Las obras del nuevo colegio de Malilla podrían dejar a las familias sin el servicio de tardes

El inicio de curso escolar está a la vuelta de la esquina, el día 9 de septiembre, y en el nuevo colegio Fernando de los Ríos del barrio valenciano de Malilla (conocido administrativamente como CEIP 106) continúan las obras con la maquinaria trabajando a destajo en una construcción que tiene prevista su finalización el 30 de septiembre después de varias prórrogas. Forma parte de una dilatación en los trabajos que ha servido de escenario para que oposición y gobierno municipal se lancen la responsabilidad del retraso. Que, al final, a quien afectará es a los estudiantes en su vuelta al cole.

Este último aplazamiento en la finalización de las obras ha traído consigo una contrariedad más, aparte de la obvia, para los estudiantes del centro y sus progenitores: les han deslizado que podría no haber servicio de prolongación de la jornada escolar por la tarde. Es decir, el servicio de actividades que ofrece el colegio a partir de las 15.00 horas en septiembre para facilitar la conciliación familiar puesto que los centros educativos tienen jornada reducida durante este mes. Y es posible que no haya porque, según explican fuentes del AMPA, a esa hora "tienen que entrar las máquinas otra vez para seguir con las obras".

"Es ahora mismo un espacio lleno de obreros, máquinas y estructuras aún en construcción", denunciaba la concejala de la coalición valencianista Eva Coscollà. Lo cierto es que si bien los trabajos "han pegado un acelerón en los últimos días", según han comentado padres de alumnos del centro, no está del todo claro que lleguen a concluir en una semana.

"A mitad de agosto pensábamos que era imposible llegar a la fecha de inicio del curso, pero es cierto que desde hace unas semanas hay un ejército de operarios trabajando", explicaba el padre de unos estudiantes del colegio. Y aunque el AMPA hubiera preferido una entrada a las aulas más sosegada y plenificada "incluso con una presentación de las nuevas instalaciones a los padres y madres y alumnos" todo apunta a que va a ser un aterrizaje "un tanto estresante".

El colegio Fernando de los Ríos tiene que iniciar una nueva etapa en su existencia, abandonando el espacio reducido que tenía en la calle Ingeniero Joaquín Benlloch, debido al crecimiento de la población en el barrio que llevó a materializar la obra nueva. Aunque desde la asociación de madres y padres plantean que ya que los trabajos de construcción van a seguir durante todo el mes "¿por qué no hacer el traslado al centro nuevo en octubre?".

Coscollá: "Plazos irreales"

Mientras, se ha instalado el debate político. La concejala de Compromís Eva Coscollà se pregunta "cómo convivirán cientos de niñas y niños con estas obras". Según el expediente aprobado, algunas unidades de obra previstas en el modificado del proyecto se ejecutarán durante el mes de septiembre, mientras el centro entrará en funcionamiento el próximo 9 de septiembre con una habilitación parcial y con servicios mínimos.

La edil valencianista ya advirtió hace poco más de un mes que era imprudente vincular la apertura del centro a unas obras que, según la prórroga aprobada entonces, debían concluir el 31 de agosto. "El tiempo nos ha acabado dando la razón: en julio advertíamos que un centro educativo no puede abrir con normalidad al día siguiente de acabar unas obras. Nos decían que todo estaría listo el 31 de agosto y ahora el propio gobierno de Catalá reconoce que habrá trabajos pendientes durante septiembre", señala.

Para el primer partido de la oposición, "la nueva ampliación evidencia que familias, alumnado y profesorado han afrontado meses de incertidumbre por unos plazos que se han demostrado irreales. El contrato, adjudicado en marzo de 2023, tenía prevista inicialmente la finalización en noviembre de 2024 y acumula ya seis ampliaciones de plazo".

La culpa, "el retraso de Compromís y el PSPV"

Y el gobierno municipal salió posteriormente a justificar que las "ampliaciones de plazo" -concepto que permite no llamarlo 'retraso'- se debe "a las carencias del proyecto inicial aprobado por el anterior gobierno del PSPV y Compromís". en concreto se refieren a "las mejoras en el confort climático" que obligaron a tramitad dos modificados. Aseguraron además que precisamente este martes se llevó a cabo una visita técnica de seguimiento para conocer de primera mano la situación de la obra en las nuevas instalaciones "y garantizar la seguridad en los espacios que entrarán en funcionamiento el próximo 9 de septiembre" y que, en los próximos días "habrá reuniones con docentes y familiar para abordar el inicio de curso". Cuantificando la ampliación de dinero "de 11,7 a 15.9 millones para finalizar la construcción" que "además, Compromís y el PSPV tardaron seis años en iniciar".

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