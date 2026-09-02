Compromís atribuye al gobierno progresista la paternidad de los cañones de agua, pero que no son la panacea para apagar incendios

Queda mucho para que los rescoldos del incendio del Saler se apaguen. Y no ya los físicos, sino los políticos. Tanto es así, que tanto gobierno como oposición se mantienen enfrascados en un cruce de declaraciones y comunicados que da la sensación de que va para largo. El relato del equipo de gobierno es muy claro: la culpa, sobre todo, es del pirómano. Y que gracias a ellos las cosas no han ido a peor porque ellos han hecho más labores de prevención que el anterior gobierno progresista. El incendio fue malo, pero podía haber sido mucho peor.

El relato, obviamente, no satisface a sus némesis. Y en eso están. Por ejemplo, con un elemento que ha aparecido repetidamente estos días: los cañones de agua. Hay que recordar que en el Saler dispone de un grupo de postes que, de forma preventiva, rocían y enfrían la zona a la que llegan. No es un sistema de extinción infalible porque, para cubrir el parque, hacían falta cientos de ellos. María José Catalá ha recordado que los pusieron en marcha ellos porque el proyecto estaba irresoluto con el anterior equipo de gobierno.

La ahora oposición no puede rebatir ese dato objetivo, pero sí que puede contraatacar. Eso es lo que ha hecho, en este caso, Compromís. Recordando que los cañones son un proyecto de ellos. "El proyecto se adjudicó el 16 de septiembre de 2022". O sea, cuando estaban ellos. ¿Qué pasó entonces? Pues que "no se pudo ejecutar entonces porque la adjudicación quedó desierta". Cosa que sí que se ha logrado en el actual mandato del PP. Pero, sin tan buenos son los cañones, lo que ahora reprocha la portavoz de Compromís Papi Robles es que "desde hace tres años que no aprueban el nuevo proyecto técnico para los cañones que faltan. Y ahora, ¿cuál es la excusa? El agua" en alusión a que Catalá ha apuntado que hace falta un buen stock de agua, y de determinadas características, para que mas cañones sena viables.

Papi Robles aprovechó para recordar que este sistema no es la panacea: "No es un método de extinción. Es un método de prevención: hace un cortafuego húmedo alrededor de los edificios de la Devesa para que, si hay que evacuar, se pueda hacer en condiciones y para que se proteja la vegetación más próxima a las construcciones. El incendio nació junto a una edificación pero avanzó hacia el norte y calcinó masa forestal, una zona donde el sistema de cañones nunca estuvo previsto". En definitiva, que todo es "un relato interesado" que llevan también a la poda, que Catalá aseguró que fue importante para que no hubiera tanta yesca y que, aseguran, "el contrato de poda prevé la posibilidad de aumentar hasta un 10% el esfuerzo de poda, una previsión que ya existía con el anterior gobierno y se hizo, exactamente igual que ahora con el actual gobierno. A pesar de ello, este 'esfuerzo' del que Catalá presume, "no se aprecia en ningún sitio: solo hay que ir a la Devesa para comprobarlo".

"Que den la cara"

El PSOE, en esta ocasión, no ha insistido especialmente en un tema concreto, sino en la enmienda a la globalidad. El jueves tendrá lugar la Junta Local de Protección Civil con un único punto del día: el informe sobre el incendio. "Hasta ahí, normal" aseguraba el concejal Borja Santamaría. "Lo que no es normal es que el gobierno de Catalá pretenda que nos sentemos, escuchemos y no hablemos.

Queremos que se nos de la palabra para aclarar todas las dudas. Escuchar un informe no es rendir cuentas. En un incendio de esta magnitud, los vecinos y vecinas de València tienen derecho a saber qué falló y quien debía haberlo evitado. Exigimos máxima transparencia y no esconderse en futuras actuaciones. Que Catalá y su equipo den la cara por lo que no se hizo".

El PP ataca a Compromís por el Sidi

El PP ha intervenido en el debate, pero en esta ocasión, a través de redes sociales. Para tildar de "barbaridad" y "vergüenza" la insinuación de Compromís, que vinculaba el incendio al proyecto de recuperación del hotel Sidi Saler. En concreto, que lo veían mucha "casualidad". El PP de la ciudad les reprocha que "relacionar el incendio de El Saler con el Sidi es ignorancia o mala fe. Ambas os sirven. Gobernasteis Valencia durante ocho años, y os fuisteis dejando el hotel exactamente donde estaba. Ahora pretendéis dar lecciones e inventaros “pelotazos” con un incendio que ni siquiera ha afectado al hotel. El Sidi tiene su propio régimen y limitaciones urbanísticas".

Noticias relacionadas

Nuevas Generaciones, a su vez, pregunta a la coalición "¿qué barbaridad estáis insinuando? Es por si no os hemos entendido bien".