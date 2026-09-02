El patrimonio histórico revive en el barrio de Penya-roja de la mano de la Alquería del Tenis

Tras más de 20 años cerrada, después de que el Sporting Club de Tenis la cediera en 2003 para equipamientos públicos para la Creu del Grau, la Alquería del Tenis vuelve a recobrar vida. Las obras que se están ejecutando van a convertirla en un centro sociocultural para el barrio valenciano de Penya-roja, respondiendo así, a una vieja demanda vecinal que se remonta a una propuesta de los presupuestos participativos de 2021. Ahora, por fin, ya está encarrilada.

Esta mañana, la alcaldesa de València María José Catalá se ha desplazado hasta la calle Asturias donde se enclava este bien protegido. El edificio es una alquería del siglo XX que quedó en pie tras la urbanización de los terrenos colindantes y que pasados los años, llegó a un estado de ruina preocupante. Finalmente, la intervención integral a la que se está sometiendo, mantendrá algunos de los elementos arquitectónicos originales más característicos y recuperará el espacio exterior de la parcela.

Integrada en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana y con nivel 2 de protección, esta alquería constituye un ejemplo de la arquitectura tradicional de la huerta valenciana incorporada con el crecimiento urbano a la trama de la ciudad. Ahora su integración será, además de urbanística, social.

Equipamiento de la Alquería del Tenis

El futuro centro sociocultural dispondrá de una superficie construida de 391,04 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, además de un patio ajardinado. La planta baja acogerá el acceso, la recepción, una sala de exposiciones y dependencias de apoyo, con especial atención a las actividades dirigidas a las personas mayores.

En la primera planta se habilitará una sala polivalente para encuentros, talleres, actividades físicas, juegos y reuniones de entidades, junto con espacios para grupos reducidos. La segunda contará con otra sala multiusos destinada a conferencias, seminarios, formación, estudio o biblioteca, además de despachos.

El espacio exterior integrará una zona de actividad cubierta y descubierta, concebida para su uso durante todo el año, y conservará el ficus benjamina de gran porte existente. La intervención incluye un itinerario accesible que comunica la entrada, el ascensor y el patio, favoreciendo el uso autónomo del conjunto.

La intervención se ha diseñado para compatibilizar la nueva función pública del inmueble con la preservación de su identidad. Las obras mantendrán los espacios libres interiores, las alturas, los forjados y la fachada, y contemplan la reparación de la escalera interior y la reconstrucción de su barandilla. Además, se retirará el porche posterior, incorporado en modificaciones posteriores, para recuperar la lectura original de la alquería.

Historia del edificio

Antes del inicio de los trabajos, tanto el edificio como el recinto exterior presentaban un notable deterioro, con patologías constructivas, huellas de vandalismo y ocupación y diversos añadidos que alteraban la configuración de la antigua alquería. La recuperación permitirá devolver la coherencia espacial al conjunto y preservar sus elementos más reconocibles, entre ellos la escalera tabicada cerámica que comunica las tres alturas.

La Alquería del Tenis en estado ruinoso hace unos años / Levante-EMV

Las primeras imágenes localizadas del inmueble se remontan aproximadamente a 1948, cuando la vivienda ya estaba vinculada a la actividad del club de tenis próximo y funcionaba como sede social. Aunque el inventario municipal fecha la construcción en 1950, la documentación técnica apunta a un origen anterior; por ello, la fecha exacta de construcción no se considera determinada. Con el paso del tiempo, el crecimiento de la ciudad incorporó este ejemplo de arquitectura tradicional al tejido urbano actual.

Otras inversiones en el barrio

Catalá ha señalaigualmente que el gobierno municipal avanza en la ejecución de diversas actuaciones clave propuestas por la entidad vecinal de Penya-roja. Entre los proyectos en marcha ha resaltado la tramitación de la modificación del Plan General para ceder la parcela correspondiente a Sanidad y hacer realidad el nuevo centro de salud del barrio, un equipamiento que reforzará la cobertura asistencial junto al ya existente de Antonio Suárez.

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En el ámbito de las zonas verdes, en estos días se encuentra pendiente la adjudicación de la redacción del proyecto del Parque 3 de Abril de 1979, mientras que en materia de infraestructura urbana se proyecta una nueva pasarela encargada de conectar los barrios de Penya-roja, La Punta y Natzaret, articulando el tramo final del cauce del río Túria con la fachada marítima, en lo que constituye el primer paso para culminar la llegada del río al mar.