Revisan la seguridad de los museos para evitar en València un "caso Villena"

El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de València ha convocado una reunión técnica monográfica para el próximo martes 8 de septiembre en la que se revisarán las medidas actuales de seguridad, tanto activas como pasivas, en el conjunto de los museos municipales, a fin de reforzarlas aún más frente a ataques, máxime tras el reciente robo del tesoro del Museo de Villena. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento, después de que se haya instalado el debate sobre la seguridad en este tipo de contenedores culturales que, menores en tamaño a los grandes edificios, con medidas más sofisticadas, puedan convertirse en pieza de caza para los ladrones.

“Todos los museos municipales tienen excelentes medidas de seguridad y vigilancia. Pero ante los últimos sucesos, el Ayuntamiento de València quiere revisar y, sobre todo, reforzar más si cabe todos los protocolos para seguir garantizando toda la seguridad en nuestros espacios expositivos y culturales”, ha asegurado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Reclamación del PSOE

Estas afirmaciones se han producido apenas una hora después de que el PSOE, a través de su concejala Maite Ibañez exigiera al gobierno municipal la revisión y aumento de medidas de seguridad y que las "se extiendan al conjunto de las colecciones municipales las medidas de protección reforzadas en el Museo de la Ciudad por la colección de Sorolla".

El Ayuntamiento de València ha informado que estas medidas extraordinarias para la exposicion de fondos de Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America se han implementado mediante la modificación del actual contrato para la vigilancia privada del espacio para incrementar la presencia de guardias de seguridad, sobre todo la presencia de estos profesionales en horario nocturno. En este sentido, la modificación del acuerdo con la actual empresa, cuyo contrato se firmó el pasado mes de enero, supone una inversión de 207.178,52 euros (IVA incluido).

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Por otra parte, el Ayuntamiento de València ha adjudicado las obras y trabajos necesarios para la mejora en las instalaciones del circuito cerrado de televisión e intrusión del espacio expositivo. Finalmente, también se ha adjudicado el contrato para renovar las instalaciones de detección de incendios de la pinacoteca municipal. En total, las tres iniciativas para ampliar la seguridad y vigilancia en el Museo de la Ciudad ante la llegada de las obras de Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America ascienden a 291.917,15 euros. "De la misma forma que se realizará el refuerzo de las medidas de seguridad en el Museo de la Ciudad, el procedimiento también se extenderá a todos los museos municipales que así lo requieran".