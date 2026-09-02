Usuarios de Metrovalencia critican el estado de la estación de Marítim tras dos meses de obra: "Que no esté lista es sorprendente"

Es el segundo verano en el que la estación de metro de Marítim ha permanecido cerrada durante dos meses por las obras acometidas en el interior del túnel que une esta parada con la de Alameda. Desde el 25 de junio hasta este pasado lunes 31 de agosto los usuarios de la red de Metrovalencia no tuvieron conexión ferroviaria para llegar a sus domicilios, en el caso de los residentes, ni tampoco para ir a la playa en el caso del resto de vecinos y turistas de la ciudad.

Con el inicio de la semana, volvió el servicio habitual en las estaciones de Aragó, Amistat, Ayora y Marítim que abrieron al público quien se encontró con que esta última no estaba en las condiciones más óptimas. "Dos meses sin servicio de metro y que la estación no esté lista es, cuanto menos, sorprendente", lamentaba Felipe Martínez, usuario y vecino del barrio del Cabanyal, quien ha trabajado gran parte de este verano teniendo que utilizar alternativas como el taxi para llegar hasta su puesto de trabajo en "la otra punta de la ciudad".

Material de obra acumulado en la estación de Marítim / J.M. López

Material de construcción acumulado, zonas valladas y escaleras mecánicas y tornos sin funcionar son algunos de los perjuicios con los que se han topado los viajeros del metro en la estación de la fachada marítima de València. Otro usuario de las líneas 5 y 7 de Metrovalencia se quejaba a través de redes sociales de que la estación de Marítim "está hecha un desastre, con todos esos escombros que han dejado por ahí, no sé cómo han podido abrir la línea al público para un uso normal".

Marítim, punto de entrada de materiales

Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) entidad que gestiona los servicios de transporte de Metrovalencia, explican que las obras previstas para la renovación y rehabilitación tanto de las paredes del túnel por el que discurren los convoyes, que debido a las filtraciones de agua estaba dejando al aire la estructura de hormigón, y la reposición de las vías que se estaban oxidando por este mismo impacto del agua, están finiquitadas. "Por este motivo se pudo reanudar el servicio el pasado lunes tal como estaba previsto", aseguran; sin embargo, que la acumulación de material y los otros desperfectos que afectan a la estación tienen su origen en que Marítim es el punto principal de la entrada de los materiales de obra y que por esta razón, aún permanecen almacenados en los alrededores de la estación y que se han producido más "problemas" en las instalaciones de los andenes debido al trasiego de utillaje y personal.

Con respecto a la escalera mecánica de la entrada principal que conecta el acceso desde la calle hasta el punto de venta de billetes, aseguran que ya se ha dado parte para su reparación y puesta en marcha, al igual que los tornos de entrada al tranvía que sufrieron un problema técnico "pero que ya funcionan en su mayoría".

Escalera mecánica de Marítim fuera de servicio y zona vallada tras la vuelta al servicio de metro / J.M. López

Retomar el servicio

El pasado viernes, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, visitó las obras de renovación de vía e infraestructura del tramo Alameda y Marítim de las Líneas 5 y 7 de Metrovalencia que han permitido renovar esta parte de túnel de más de tres kilómetros de longitud.

Martínez Mus pidió disculpas durante su visita por las molestias causadas en este periodo, pero señaló que “son obras necesarias para reparar los efectos provocados por las filtraciones de agua y la humedad acumulada durante décadas de explotación y que sin duda permiten mejorar las condiciones del servicio”.

El túnel que une las estaciones de Alameda y Marítim ya renovado / FGV

Los trabajos en el túnel entre Alameda y Marítim tenían como objetivo rehabilitar la estructura e infraestructuras de este tramo y son continuación de los iniciados el pasado verano, sobre los muros laterales que presentaban indicios de deterioro.

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Como parte de esta actuación se han limpiado y saneado 14.000 metros cuadrados de pared y se han mejorado las instalaciones de iluminación, sellado y drenaje. También cambió el sistema de vía completo, renovando 2.660 metros de doble vía y se aprovechó para cambiar los desvíos, dado que también presentaban ya cierto desgaste, señalaron desde FGV.