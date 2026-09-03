Arqueología da el visto bueno a la climatización del Mercado Central a través del sótano

El Mercado Central ha empezado las acciones tendentes no solo a mejorar su aspecto, sino también su eficiencia energética o, lo que es lo mismo, atemperar el calor que se sufre especialmente en julio y agosto. El servicio de Arqueología ha dado ya el visto bueno para los trabajos subterráneos, que incluían tanto el aparcamiento privado interior -el que hay justo debajo del edificio- y, sobre todo, los trabajos en el montacargas, que supondrán una de las grandes novedades en aspecto del edificio. Hasta ahora, la gran cúpula central tiene, a sus pies, una enorme placa maciza que hace las veces de base para montacargas. Esa replaza suele utilizarse como punto de encuentro. En Navidad se instala el belén y ahora, por ejemplo, luce el alfabeguer donado por el municipio de Bétera hace un mes.

Esa gran placa será sustituida por una rejilla de tramex, una estructura similar a la que se puede ver en algunas calles como sistema de ventilación, tanto de aparcamientos como del metro. Esta rejilla permitirá que el piso inferior, donde la temperatura es mucho menor que a ras de suelo, pueda 'lanzar' frío a la planta baja, donde están los puestos de venta y el público en general. Esta medida, según explicó el concejal Santiago Ballester, fue aconsejada por la UPV en el informe de estudio de la realidad climática del edificio.

Las obras que se están llevando ya a cabo se hacen por la tarde, fuera del horario de venta de mercaderías, e incluyen también la reforma del actual sistema de aire acondicionado, que funcionaba al 25 por ciento por el embozo de las tuberías de condensación. Se está llevando a cabo la colocación de una nueva canaleta para mejorar sustancialmente la entrada de frío, que se utilizará como primera medida general para llegar a la conclusión de hasta qué punto -con estas dos medidas- se atempera el interior.

La reja en el espacio de Ricard Camarena / Moisés Domínguez

La reja de Ricard Camarena

Por otra parte, empiezan ya las obras para la rehabilitación del espacio que permitirá ampliar el bar de Ricard Camarena. Una reforma que ha servido para sacar del olvido piezas antiguas del propio Mercado cuando se inauguró hace cien años. Con el desmantelamiento de los puestos aparecieron suelos, bancadas de mármol y, sobre todo, una artística reja de forja. Se da la curiosa circunstancia de que esta reja apareció serrada en la parte central y que el trozo que quedaba ha aparecido en otra 'paraeta' pero que, finalmente, Patrimonio ha optado por dejar la verja tal como está ahora, pero a la vista. De hecho, el conocido restaurados pretendía darle una coherencia identitaria a esta ampliación de su Central Bar, pero finalmente dejará esta zona bajo el diseño tradicional, incluyendo las mesas de mármol, quedando a la vista la verja, un auténtico testigo de la historia.

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En noviembre, si no hay cambios en los tiempos, empezará la limpieza y restauración de la fachada, que tiene como objetivo, recuperar estéticamente la cubierta general, incluyendo las lamas de colores que recrean la 'senyera'.