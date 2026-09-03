Ayuntamiento y Generalitat resuelven su cisma en la EMT y pactan subvencionar el 40% de la tarjeta SUMA

La Generalitat y el Ayuntamiento de València han alcanzado un acuerdo respecto a la financiación de los viajes realizados con las tarjetas de transporte SUMA, poniendo así fin a la vía judicial abierta entre las dos administraciones gobernadas por lel Partido Popular. El acuerdo, ratificado en el consejo de administración de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), establece que, de los 40 millones de euros que debían ser sufragados por las administraciones, la Generalitat asumirá un tercio del importe, mientras que los dos tercios restantes corresponderán al Ayuntamiento de València.

Desde el consistorio aclaran que en su parte se incluyen las ayudas procedentes del Gobierno central y que han de ser destinadas a la Generalitat conforme al criterio ministerial fijado en la convocatoria de ayudas correspondiente al segundo semestre de 2025 y la convocatoria de ayudas de 2026.

El convenio al que afectaban estas ayudas es el que establece el procedimiento para transferir al ente municipal las cantidades correspondientes a los viajes realizados en los autobuses de la EMT por los usuarios de la tarjeta SUMA, un título integrado que permite utilizar de forma conjunta los diferentes medios de transporte públicos del área metropolitana, tanto autonómicos (Metrobús y Metrovalencia) como municipales (EMT) y estatales (Cercanías).

Según explican fuentes municipales, el MITMA ha cambiado la interpretación de quién es el beneficiario de las ayudas con ocasión de la convocatoria de ayudas del segundo semestre de 2025 en adelante. De acuerdo con este nuevo criterio el beneficiario de las ayudas ya no es la ATMV sino el propio Ayuntamiento respecto de las validaciones de los títulos SUMA en el servicio que presta EMT. Es por ello que los dos tercios de la cantidad controvertida de 40 millones a que hará frente el Ayuntamiento ya incluye las ayudas percibidas.

Este acuerdo, además de poner fin a la vía judicial, permite que la EMT no experimente ninguna pérdida como consecuencia de la aplicación de los descuentos en los títulos de transporte, dando cumplimiento al criterio ministerial de que los operadores no han de sufrir merma como consecuencia de la aplicación de los descuentos y desbloqueando, por tanto, el conflicto interpretativo del convenio tarifario entre ATMV y EMT València.

Asimismo, el acuerdo adoptado por las dos administraciones contempla la actualización del convenio entre la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), dependiente de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el Ayuntamiento de València. La actualización del convenio, que vio la luz la pasada legislatura, permitirá clarificar el sistema de cálculo y financiación de estos viajes respecto del periodo controvertido que va desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, evitando futuras discrepancias o diferentes interpretaciones sobre las cantidades que deben ser sufragadas por cada administración.

La necesidad de actualizar el convenio surge después de que, en una primera fase, los equipos técnicos de la Generalitat y del Ayuntamiento mantuvieran discrepancias respecto a la cantidad que debía abonarse por cada viaje realizado mediante las tarjetas SUMA.

El acuerdo alcanzado también permite clarificar los pagos de ATMV a EMT durante 2026 y la gestión de las ayudas vinculadas a las bonificaciones del precio de los títulos que en 2026 son del 40% del precio ordinario. En este caso la ATMV hará frente al coste que supone la bonificación del precio del título SUMA en un 20% que voluntariamente acordó la Generalitat, mientras que la ayuda del MITMA otorgada al Ayuntamiento correspondiente al 20% de descuento acordado por el Ministerio será abonada por el Ayuntamiento a ATMV. Por su parte, la EMT percibirá el importe del 100% del precio del título previo a los descuentos por cada validación.

Con este acuerdo, ambas administraciones dan por resuelta la discrepancia existente y establecen un marco más claro para la financiación de los viajes en el futuro, reforzando la coordinación institucional y garantizando la continuidad del sistema integrado de transporte público.

Grezzi: "Es un malísimo acuerdo"

Al respecto, Giuseppe Grezzi, edil de Compromís, ha subrayado que "queda claro que la Generalitat no va a hacerse cargo de la totalidad de la deuda de más de 50 millones que desde el gobierno municipal de València se reclamaba y que había motivado la apertura de la vía judicial. Se trata de un malísimo acuerdo que empeora aún más la situación económica de la EMT, que seguirá acumulando deudas y que tendrá un impacto muy negativo sobre las cuentas municipales y las de la empresa. Con menos dinero para la EMT, fruto de esta claudicación de Catalá frente a Llorca ahora y antes Mazón, serán, como siempre, los vecinos de València, usuarios o no del transporte público urbano, quienes seguirán padeciendo un mal funcionamiento de los autobuses y las derivadas en aumento de tráfico y contaminación de ese deterioro", ha lamentado el valencianista.

"De hecho, el servicio de la EMT, que ya ha perdido muchísima calidad desde que gobierna Catalá, seguirá empeorando porque, con este acuerdo, al contrario de lo que se afirma en la nota difundida por el PP local, los usuarios tendrán cero beneficios y solamente padecerán problemas por falta de autobuses, mayores frecuencias, más retrasos y pérdida de velocidad comercial. De mal en peor", ha continuado Grezzi.

Valía: "Hay somentimiento a la Generalitat"

Para la socialista Elisa Valía "este acuerdo constata el sometimiento del Ayuntamiento de València a la Generalitat Valenciana desde que María José Catalá es alcaldesa". "Nunca le ha reclamado públicamente la deuda que la Generalitat Valenciana tiene con la EMT. Nunca les ha afeado que por culpa de esa deuda la EMT ha tenido que lidiar con una situación delicadísima de tesorería teniendo que triplicar su deuda a corto plazo para poder pagar las nóminas", señala.

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"Y ahora simplemente intenta cerrar este asunto asumiendo que no nos van a pagar lo que nos deben. Esta es la negociación, aceptar lo que quiere la Generalitat aunque pierda València. Y este es el problema de fondo, que València nunca es la prioridad para su alcaldesa. Menos recursos para el transporte público significa empeorar todavía más un servicio que desde que Catalá es alcaldesa, está más masificado y es más lento y más caro".