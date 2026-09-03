Los bomberos de València denuncian falta de personal y zonas inaccesibles en la Devesa durante la extinción del incendio del Saler

La Junta Extraordinaria de Protección Civil, celebrada esta mañana de jueves con motivo del grave incendio que asoló la devesa del Saler y que calcinó 37 hectáreas de uno de los parques naturales más importantes de València, ha concluido con el propósito por parte del ayuntamiento de revisar y ampliar los cortafuegos que recorren la zona y analizar la gestión forestal y la acumulación de material combustible, factores que afectan tanto a la conservación de la Devesa como a la seguridad de las personas que viven en ella y de los profesionales que intervienen frente al fuego.

Labores de prevención que en opinión de la oposición deberían haberse hecho con anterioridad porque "el cambio climático ha venido para quedarse y si no prevenimos, esto no va a haber quien lo pare" y la ausencia de estos trabajos previos se debe, según ha declarado la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, a que la alcaldesa "lleva cuatro años negándose a hacer labores de prevención porque lo ha dejado en manos de negacionistas" la gestión de la Devesa- Albufera, sobre la que tiene competencias el concejal de Vox, José Vicente Gosálbez. "Me sorprende que Catalá no lo tire del gobierno", declaraba Robles.

Zonas inaccesibles

La carga contra el edil de Vox también ha llegado de l grupo socialista. El concejal del PSPV Borja Santamaría ha desvelado que en el informe presentado por los Bomberos de València estos manifestaron que hubo zonas de la Devesa por las que no pudieron acceder por la gran cantidad de maleza y ha criticado que Gosálbez haya abandonado la reunión tras estos datos sin "decir ni media palabra" al respecto.

El jefe de servicio del cuerpo de bomberos de la Devesa-Albufera también ha denunciado que cuentan "con medios insuficientes para hacer todas las actuaciones lo que tienen que hacer" y que cuentan con una contrata "incapaz de cumplir con todos los puntos que establece el plan municipal de protección de riesgos de incendios" en la zona.

Con respecto al mantenimiento del parque de la Devesa, o su falta que es lo que parece estar detrás de la voracidad que alcanzaron las llamas, el concejal de oncejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que el contrato de mantenimiento que dejó el anterior equipo de gobierno de Compromís se ha "estirado al máximo" por parte de su ejecutivo, a lo que la coalición valencianista ha recprochado que no se haya licitado un nuevo contrato.

Agradecimiento a los bomberos

Durante la reunión en la que ha participado, como no podía ser de otra forma, el jefe de Bomberos, Enrique Chisbert, se ha concluido que el el Ayuntamiento de València revisará los cortafuegos de la Devesa para determinar si son suficientes y qué actuaciones deben acometerse para mejorar su eficacia frente a futuros incendios forestales, pero también

En el encuentro ambién se ha analizado la evolución que podría haber tenido el incendio sin la intervención de los servicios de extinción. Según la simulación de propagación del fuego realizada teniendo en cuenta las condiciones de viento y vegetación existentes en la Devesa, en apenas 90 minutos el incendio podría haber alcanzado unas 180 hectáreas del parque natural.

La actuación de los bomberos y de los medios aéreos permitió, por tanto, reducir aproximadamente en un 80 % la superficie potencialmente afectada.

A este respecto, “los datos demuestran la importancia de la rápida actuación de los bomberos. Sin su intervención, y con las condiciones de viento que se produjeron, estaríamos hablando de un incendio hasta cinco veces más devastador y de alrededor de 180 hectáreas afectadas”, ha destacado Caballero. En este sentido, Papi Robles ha mantenido la misma postura de reconocimiento a la labor de todos los cuerpos participantes en la extinción: "gracias a ellos no ha sido peor".

"El extraordinario trabajo” realizado por los Bomberos del Ayuntamiento de València, los bomberos forestales, de los tres consorcios provinciales, los medios aéreos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, Policía Local, sanitarios, voluntarios y el resto de servicios que han participado en el dispositivo, ha sido de los escasos puntos donde las diferentes fuerzas políticas han coincidido.

Reforestación de la zona afectada

En lo que se refiere a la recuperación de la superficie afectada, el consistorio solicitará la elaboración de un informe técnico post-incendio de impacto para la reforestación, que permita determinar qué medidas inmediatas son necesarias para proteger la zona quemada, evitar procesos de erosión y degradación del suelo y favorecer su recuperación.

Este estudio será el paso previo para establecer cómo debe abordarse la recuperación de la zona afectada, determinando cómo, cuándo y con qué especies debe actuarse, respetando los ritmos de regeneración natural y los criterios técnicos y ambientales.

Caballero ha insistido, que para ello deberemos esperar a que bomberos de por extinguido el incendio y a partir de ese momento “serán los técnicos quienes determinen el estado del suelo y de la vegetación, la capacidad de regeneración natural, el riesgo de erosión y dónde es necesario actuar de manera prioritaria”.

El edil de Prevención de Incendios ha recdordado que el incendio ha sido intencionado, tal como ha señalado la Delegación del Gobierno, y por tanto ha insistido que igual de importante “es analizar lo ocurrido como que la investigación avance y la justicia pueda actuar con contundencia contra los culpables” y ha lamentado que la oposición haya tratado de buscar redito político del incendio a las 24 horas de haberse iniciado y sin que estuviera controlado”.

Noticias relacionadas

“La obligación de una administración después de una emergencia no es buscar rédito político, sino analizar, aprender y mejorar. Eso es lo que estamos haciendo, y vamos hacer para reforzar la prevención, mejorar la protección de los vecinos y preparar la recuperación de una zona de enorme valor ambiental para València”, ha concluido.