Compromís denuncia que el Anillo Ciclista de València lleva dos meses cerrado

El Anillo Ciclista de València permanece cerrado desde hace más de dos meses en uno de sus tramos debido a unas obras municipales, sin que se haya habilitado un itinerario alternativo para los ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), según ha denunciado el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi.

El edil considera que esta situación supone un incumplimiento de la normativa municipal, que establece que las obras que interrumpan un carril bici deben coordinarse con el Área de Movilidad para habilitar un recorrido alternativo. En aquellos casos en los que el desvío obligue a utilizar parte de una calzada con tráfico motorizado, la ordenanza contempla además la necesidad de establecer una segregación física que garantice la seguridad de los usuarios.

Grezzi asegura que el gobierno municipal de María José Catalá no está haciendo cumplir estas obligaciones. En concreto, acusa al concejal de Movilidad y Policía, Jesús Carbonell, de no exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas por los servicios municipales y de permitir que las obras afecten a la circulación ciclista sin ofrecer una alternativa.

“Si Carbonell no considera que el responsable de la obra se está riendo de él, al ignorar a todos sus servicios pensando que saltarse las normas no va a tener consecuencias, es que es Carbonell quien se está riendo de los miles de usuarios de bici y VMP”, afirma el concejal de Compromís, quien considera que esta situación le hace “indigno de ejercer de concejal de Movilidad y de Policía”.

Un problema generalizado

Para Grezzi, el caso del tramo cerrado no constituye una situación puntual, sino que responde a un patrón que, a su juicio, se está repitiendo en distintas obras que afectan a la red ciclista de València. Entre los ejemplos que cita se encuentran las obras de reurbanización de Pérez Galdós. Según Compromís, en la zona de Giorgeta todavía no se ha puesto en funcionamiento la conexión entre las calles Mora de Rubielos y Ros de Corella. También señala las obras de canalización de la calle Cuenca, donde asegura que se han cortado los dos sentidos del carril bici sin habilitar un recorrido alternativo.

La formación apunta asimismo al cruce de la calle Cuenca con Pérez Galdós, donde el carril bici continúa cortado, dificultando la circulación habitual de bicicletas. El exresponsable municipal de Movilidad Sostenible durante los gobiernos de Compromís considera que la situación refleja un cambio en las prioridades del Ayuntamiento respecto a la bicicleta y los vehículos de movilidad personal.

“Desgraciadamente, es una tónica habitual de estos últimos tres años desde que gobierna Catalá: no cuidar y olvidarse de los usuarios de la bicicleta, de vehículos de movilidad personal y también de las personas en silla de ruedas que utilizan la red ciclista de manera habitual para desplazarse”, afirma.

Reclaman itinerarios alternativos

Así, Compromís reclama al gobierno municipal que rectifique y que las obras que afecten a la red ciclista incorporen recorridos alternativos seguros y debidamente segregados. Grezzi defiende que garantizar la continuidad de estos itinerarios no solo responde a criterios de seguridad y accesibilidad, sino que también tiene efectos sobre el tráfico general de la ciudad. Según sostiene, las políticas de impulso de la movilidad sostenible aplicadas durante los anteriores gobiernos municipales contribuyeron a mejorar la circulación en València.

“Favorecer la movilidad sostenible mejoró el tráfico en València y su ataque en los últimos tres años no ha hecho más que empeorarlo”, afirma el edil, que acusa al actual gobierno municipal de persistir en una política que prioriza el tráfico motorizado frente a la bicicleta y los VMP.

Noticias relacionadas

La denuncia de Compromís se produce tres años después del cambio de gobierno municipal, tras las elecciones de 2023, en las que PP y Vox asumieron el gobierno de la ciudad y pusieron en cuestión algunas de las políticas de movilidad desarrolladas durante las dos anteriores legislaturas.