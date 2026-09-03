Visitantes de Bioparc Valencia viven el nacimiento de un singular antílope

Desde el parque se había aplicado un protocolo para que la hembra permaneciera en una zona acotada del recinto exterior que garantizase su tranquilidad y donde el equipo veterinario pudiera intervenir.

En un momento determinado, la madre expulsó la placenta y comenzaron los torpes primeros pasos del chivito, hasta que se lanzó a mamar. Desde entonces, el personal de Bioparc encargado de su cuidado aporta el "máximo bienestar" y vigila la "excelente" evolución, han señalado.

Madre y cría disfrutan de la instalación exterior que facilita su integración y, para mantener el curso natural, todavía pasarán unos días hasta que el recién nacido pase la primera revisión y pueda sexarse.

Se trata del tercer nacimiento del verano que, casualmente, han tenido lugar el día 1 de los meses de junio, julio y ahora septiembre.

Bioparc Valencia es un referente en la conservación del blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi), atendiendo a dos machos y seis hembras adultos y los tres de este año, dos de ellos machos, han recordado desde el parque.

Este "éxito" se traduce en formar el segundo grupo más importante de Europa dentro del programa internacional de especies amenazadas (EEP) que trata de garantizar su pervivencia, han indicado las mismas fuentes.

Este emblemático antílope africano es modelo de la trascendencia de las actuaciones conservacionistas preventivas pues fue prácticamente exterminado en el siglo XIX cuando quedaron escasamente 2.000 animales.

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La implicación y responsabilidad, así como aplicar criterios profesionales y científicos, son la vía de esperanza para detener la pérdida de biodiversidad y evitar la extinción de especies, han afirmado. En este ámbito, los Bioparc de Valencia, Fuengirola y el Acuario de Gijón se centran en acciones 'ex situ' y son el apoyo para las intervenciones 'in situ' de la Fundación Bioparc, en este caso, con la Big Life Foundation en la sabana del Parque Nacional Gran Amboseli (Kenia y Tanzania).